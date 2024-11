El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y exreferente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, resaltó la importancia del acto celebrado en Vuelta de Obligado por el Día de la Soberanía, donde el gobernador Axel Kicillof recibió un amplio respaldo político y militante.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Larroque calificó la jornada como “una demostración de apoyo incondicional a Kicillof”, destacando la masiva concurrencia de dirigentes, intendentes, representantes del movimiento obrero y legisladores. “Parece que fue impresionante la representación, tanto a nivel de intendentes como del movimiento obrero, CGT, CTA, legisladores nacionales y provinciales. Me parece que es un apoyo contundente”, afirmó.

El acto no solo sirvió para conmemorar la gesta histórica de Vuelta de Obligado, sino también como una plataforma para cuestionar las políticas del presidente Javier Milei. Según Larroque, el discurso de Kicillof no solo repasó la historia, sino que también planteó un mensaje claro sobre la necesidad de defender los derechos en la actualidad. “Las palabras de Axel fueron contundentes, no como ejercicio de nostalgia, sino de combate en el presente: defender nuestra soberanía para sacar a la Argentina de esta situación tan oprobiosa”, reflexionó.

La Cámpora fue la gran ausente en Vuelta de Obligado. Ni una bandera. Ni un grupo de militantes. Ni siquiera los intendentes de la región, Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Waldemar Giordano (Colón), ni legisladores como Fernanda Díaz (Colón) ni otros dirigentes como la concejala de San Nicolás Cecilia Comerio, funcionaria del Gobierno de Kicillof como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto nicoleño.

La única referente importante de la agrupación de Máximo Kirchner presente fue la concejala de San Pedro, Tamara Vlaeminck, miembro de la bancada que responde al intendente Cecilio Salazar en el Concejo Deliberante local, quien participó del acto junto al resto de los ediles oficialistas. En ese contexto, LANOTICIA1.COM le preguntó a Larroque si consideraba que "faltaron compañeros" al acto y respondió: "No, parece que fue impresionante la representación tanto a nivel de intendentes, movimiento obrero, CGT, CTA, legisladores nacionales y provinciales, me parece que es un apoyo contundente".

Puede interesarte

Por último, Cuando se le mencionó que no se veían este tipo de actos en Vuelta de Obligado desde la época de Cristina Kirchner, el funcionario de Axel Kicillof sonrió y señaló: "Hay un legado y un espíritu que pretendemos representar, que tiene que ver con la defensa de esos valores. Tenemos una línea histórica, San Martín, Rosas y Perón, y por supuesto Néstor y Cristina fueron la continuidad".

Con este acto que encabezó por el Día de la Soberanía, Kicillof no solo reafirmó su liderazgo en la provincia de Buenos Aires, sino que también envió un mensaje claro al interior del peronismo sobre su vigencia y capacidad para aglutinar apoyos diversos en un contexto político nacional complejo.