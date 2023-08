El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, se refirió a los simultáneos robos a supermercados y comercios sucedidos en la Provincia y otros puntos del país.

“No podemos ignorar el contexto político. En medio de un período electoral uno naturalmente tiene que hacer inferencias. Y es muy llamativo por cómo se dio. Si hay alguien que se benefició con lo que pasó ayer es claramente Patricia Bullrich que está viendo cómo se cuelga en el balotaje. Le devolvió la agenda”, aseguró Larroque al Destape Radio.

En ese sentido, recordó el escenario electoral que dejó las PASO: “Si no se resuelve la elección en la primera vuelta, hay un debate sobre quiénes van a protagonizar e ingresar a un potencial balotaje. Y por lo menos en el correr de estos días lo que se observa es que la candidata más desdibujada era Patricia Bullrich. Entonces llama mucho la atención que se den situaciones y que reaparezca este discurso y que se vuelva a posicionar esa candidata, uno no puede no hacer lecturas políticas”, enfatizó.

“Me parece que lo que se está buscando es truncar la posibilidad y la capacidad de recomposición en materia electoral de Unión por la Patria que pueda darle una perspectiva de esperanza y expectativa al conjunto de la sociedad”, afirmó el dirigente de La Cámpora.