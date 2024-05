El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, decidió no tomar licencia tras ser procesado por abuso sexual, y recibió un claro respaldo político del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Este martes, Espinoza participó junto a Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario en un acto en Lomas del Mirador, donde se entregaron 50 patrulleros para reforzar la seguridad en el distrito.

El evento, realizado en el polideportivo Alberto Balestrini, se llevó a cabo apenas un día después de que se hiciera pública la decisión judicial que procesó a Espinoza por "tocamientos impúdicos" a su ex secretaria privada, imponiéndole además un embargo sobre sus bienes por $1.500.000. La presencia de Kicillof y Magario fue interpretada como un respaldo político hacia Espinoza, quien “no va a pedir licencia”, según confirmaron desde el municipio a Clarín.

Tras el acto, el municipio emitió un comunicado afirmando que la situación judicial del intendente "no está firme" y "se encuentra en etapa de apelación", por lo cual "no se abundará en detalles relacionados con la causa" ya que está "a consideración de la Cámara y no corresponde exponer sus circunstancias". En el comunicado, se sostiene que la denuncia es "absolutamente falsa" y se mencionan dos pedidos previos de sobreseimiento en 2022 y 2023 que no fueron apelados por la denunciante.

La denuncia contra Espinoza data del 10 de mayo de 2021, cuando su ex secretaria privada, que entonces tenía 32 años, lo acusó de haberla manoseado en su casa durante un encuentro laboral. Según el testimonio de la mujer, el intendente la presionó para cenar juntos y en una tercera ocasión cometió el abuso. La denunciante afirmó que Espinoza se bajó los pantalones y la manoseó, y que ella se resistió, lo que enfureció al intendente.

La jueza Fabiana Galletti decidió procesar a Espinoza y también dispuso una prohibición de acercamiento y todo contacto con la denunciante, además de una restricción perimetral de 500 metros mientras dure el proceso penal. El fallo, fechado el 15 de mayo, se apoyó en la investigación del teléfono de Espinoza, que lo ubicó cerca del domicilio de la denunciante en el momento de los hechos, y en un peritaje psicológico que respaldó el testimonio de la víctima.