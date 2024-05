Melody Jacqueline Rakauskas, la mujer que denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, rompió el silencio y expresó su temor por su seguridad, además de criticar al gobernador bonaerense Axel Kicillof por respaldar públicamente al acusado. En una entrevista con el programa La Cornisa, emitido por LN+, Rakauskas detalló su experiencia y los días posteriores al ataque.

La joven de 27 años, explicó que conoció a Espinoza a través de su ex pareja, Gustavo Cilia, quien presentó al intendente con la modelo en abril de 2021. Según su relato, Espinoza se "autoinvitó" tres veces a su casa, un hecho confirmado por cámaras y antenas telefónicas. La joven narró cómo desde el primer encuentro, el dirigente peronista comenzó a invadir su espacio personal, lo que culminó en un ataque sexual en su domicilio.

En su denuncia, Rakauskas también expresó su indignación por la actitud del gobernador Axel Kicillof, quien apareció en un acto junto a Espinoza apenas horas después de que se conociera el procesamiento del intendente. "Una vergüenza. Lo primero que sentí fue asco, vergüenza. Es un gobernador, ¿qué clase de ejemplo le está dando a la sociedad?", cuestionó Rakauskas, destacando que Kicillof "respaldó a un abusador sexual".

La joven modelo detalló que su relación con Espinoza, iniciada bajo la apariencia de una oferta laboral. Durante la entrevista, recordó el episodio traumático en el que Espinoza se abalanzó sobre ella: "Cuando le dije al señor Fernando Espinoza 'no me toques' se lo dije muy clarito. 'No quiero que me toques, no me toques, salí de encima mío'. Era una pelea cuerpo a cuerpo, no tuvo piedad esa noche".

Rakauskas describió cómo, tras el ataque, continuó con su rutina laboral por temor a represalias, registrando incluso un audio como precaución. "A las horas de haberme atacado sexualmente en mi domicilio yo voy a trabajar a la mañana siguiente. Hasta estaba con miedo", relató. Al llegar a la municipalidad, Espinoza la llamó a su despacho y, en un acto de hipocresía, le preguntó con fingida preocupación: "¿Qué te pasa, gordita? ¿Estás bien? Contame qué te pasó".

Rakauskas mencionó que tras radicar la denuncia recibió amenazas de muerte y que le dijeron que "tenía los días contados". Además del procesamiento por abuso sexual simple, Espinoza enfrenta cargos por entorpecer a la justicia y violar una perimetral contra Rakauskas. La víctima denunció que, a través de su ex pareja, el intendente intentó que firmara un documento retractándose de la denuncia.