En diálogo con LaNoticia1.com el Intendente de Chivilcoy Guillermo Britos, de larga trayectoria en diversos cargos de la policía provincial, opinó sobre varios aspectos relacionados con las políticas de seguridad y el brutal homicidio de Kim que enardeció a la sociedad y agigantó la puja política entre el gobernador y el presidente.

“En lugar de pelearse tienen que trabajar juntos. Las fuerzas federales deben operar en la provincia. Tiene que haber gendarmes y prefectos. Esto está mucho más allá de lo electoral y lo político. A la gente no le importa quién le resuelva el problema. A vos qué te importa si te mataron un familiar, si viene alguien de Milei, alguien de Kicillof o alguien de Bullrich, o de quién diablos sea. A la gente le interesa que no le maten un familiar, y si lo hicieron que lo resuelvan. Hoy esto no existe”.

“Yo tengo buena relación con vecinos y tengo buena relación también con los ministros, de hecho esta semana me entregó una cámara para Chivilcoy y hablé con Kicillof y me dice ‘tengo tantos homicidios’. Le digo Axel: esos homicidios son los que trascendieron, no son los que tenés, tenés mucho más, te lo están escondiendo”, aseveró Britos.

“Lo hablábamos hace 25 años, mientras no exista un límite para quienes delinquen, no habrá solución. La Provincia tiene una puerta giratoria no solo para los menores, sino para todos. Mientras ocurra no hay manera de solucionarlo. No se puede liberar a un chico de 17 años como lo que sucedió con el caso Kim. Si seguimos así no hay solución”, expresó el excomisario.

“El delito debe resolverse con manos firmes. Si un juez de Garantías libera a quien que comete un delito grave, hay que hacerle juicio político”, sostuvo Britos. De igual manera mantuvo el criterio para la fiscal que días antes había liberado a uno de los autores del hecho: “No sé quién es, pero ojalá la echen”.

El jefe comunal pidió “deszaffaronizar la justicia. Muchos adoran esa teoría, que hizo que se defienda más al delincuente que a la víctima". Y refirio que "en algunos casos dejó de ser garantismo, y ya pasó a ser abolicionismo”.

“Hubo muchos lugares donde se pudo resolver la inseguridad. Por qué no se pudo en la provincia de Buenos Aires. Tan difícil no es, hay que ponerse a trabajar", indicó. También reclamó otra actitud del Procurador de la Provincia, quien “debe bajarle línea clara a los fiscales. La gente pide mano dura”.

En cuanto al rol de la policía, comentó que los comisarios “siguen el lineamiento que le bajan desde el Ministerio de la Seguridad. Tienen prohibido hablar con los medios y la gente quiere sabe qué sucede y qué hacen”.