Luego de la sorpresiva tormenta y las intensas ráfagas de viento registradas el viernes por la tarde, autoridades municipales recorrieron el Centro Universitario de Chivilcoy (CUCH), uno de los espacios educativos afectados por el temporal. El relevamiento permitió constatar daños puntuales en el edificio y avanzar rápidamente en un plan de acción para su recuperación.

La recorrida fue encabezada por el secretario de Hacienda y coordinador del CUCH, Eduardo De Lillo, junto a la docente y referente de la carrera de Trabajo Social, Micaela Román, y Enzo Serrano, integrantes de la Asociación de la Escuela de Trabajo Social. Según se informó, el principal inconveniente fue la voladura de un tramo del techo en la parte trasera del inmueble, lo que afectó aulas y el pasillo central del segundo piso.

De Lillo remarcó que el impacto del temporal fue menor al registrado en el evento climático anterior y aclaró que la estructura reparada en 2025 no sufrió daños. En ese marco, confirmó que el intendente Guillermo Britos realizó gestiones ante el gobernador Axel Kicillof, quien se comprometió a brindar asistencia económica para avanzar con las reparaciones en el corto plazo.

Trabajos para reparar los daños en el Centro Universitario de Chivilcoy. Fotos: Prensa Municipalidad

Además, el Municipio articuló tareas con el área de Servicios Públicos para retirar chapas y materiales desprendidos, con la intervención de una cuadrilla municipal y la colaboración de la empresa EDEN para resolver situaciones de riesgo eléctrico. Desde la coordinación del CUCH destacaron la rápida respuesta de los trabajadores y el trabajo conjunto entre las distintas áreas.

Por su parte, Micaela Román llevó tranquilidad a la comunidad educativa al subrayar que el sector dañado corresponde a una obra realizada en 2013 y no a la reparación más reciente, que se encuentra en perfecto estado. Finalmente, las autoridades coincidieron en que el objetivo es avanzar con celeridad para garantizar el normal inicio del ciclo lectivo 2026 y la continuidad de las actividades académicas.

