Jorge Macri abrió sesiones en CABA y volvió a apuntar a la Provincia: “No queremos vivir como en lo peor del conurbano”
En la apertura de sesiones, el jefe de Gobierno porteño volvió a marcar diferencias con el conurbano bonaerense y reclamó la coparticipación. También celebró la decisión de priorizar la atención a los porteños en hospitales de la Ciudad.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, encabezó la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura y volvió a poner el foco en el conurbano bonaerense, en un mensaje que combina reclamos fiscales y anuncios de gestión. “La ciudad del caos, del vale todo y del desorden se terminó. Ahora hay más libertad y más orden. No queremos vivir como en lo peor del conurbano”, afirmó. Además, subrayó la decisión de que los porteños tengan prioridad en los hospitales de la Ciudad, y que los extranjeros deban pagar cuando se atiendan, una medida que genera impacto para los vecinos que provienen de municipios bonaerenses.
“La ciudad del caos, del vale todo y del desorden se terminó. Ahora hay más libertad y más orden. No queremos vivir como en lo peor del conurbano”, afirmó el mandatario porteño, en una frase que vuelve a impactar en la agenda política de la provincia de Buenos Aires.
Macri abrió el período legislativo por tercera vez desde que asumió y, por primera vez, sin mayoría propia en la Legislatura. En ese marco, aseguró que “respeta la diversidad política” elegida por los porteños, aunque ratificó su alineamiento con el Gobierno nacional y reiteró el reclamo por los fondos recortados durante la gestión de Alberto Fernández.
Desde la mirada bonaerense, no es la primera vez que el jefe de Gobierno porteño apunta hacia el Gran Buenos Aires. Días atrás, el exintendente de Vicente López había asegurado que “no vamos a permitir que ingresen a robar desde el Conurbano”, al presentar estadísticas oficiales de seguridad.
En esta apertura de sesiones, volvió a marcar una diferencia entre la Ciudad y el conurbano. “No queremos ser rehenes de nadie. Ya no hay espacios para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia”, expresó.
El discurso también incluyó anuncios de gestión. Confirmó que avanzará con la licitación de la línea F de subte y destacó políticas vinculadas al orden del espacio público, como el desalojo de manteros y la recuperación de inmuebles ocupados. En ese tramo, incluso cruzó en tono político al dirigente opositor Leandro Santoro.
Mientras tanto, el reclamo por la coparticipación volvió a ocupar un lugar central. Macri insistió en que la Ciudad debe recuperar los fondos que —según su postura— fueron recortados de manera indebida y que todavía no se compensaron.
