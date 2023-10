El segundo debate que se dará este domingo desde las 21.00 en la Facultad de Derecho será, para la campaña de Patricia Bullrich quizás la última oportunidad de perfilarse hacia la segunda vuelta. Por eso la candidata de Juntos por el Cambio apuesta todo a que este careo sea más fructífero para su figura que anterior, para que le sume a su campaña en búsqueda del ballotage.

En este sentido, llegará a la Facultad de Derecho de la UBA con Mauricio Macri, con el objetivo de mostrar unidad, aunque no está claro si el ex Presidente presenciará el debate allí en la casa de altos estudios o no permanecerá en el lugar.

También acompañarán a Bullrich el jefe de gobierno porteño y su rival en las PASO Horacio Rodríguez Larreta y el postulante a sucederlo en la Ciudad, Jorge Macri.

Juntos por el Cambio apuesta demasiado en este debate, tras la floja performance de Bullrich en Santiago del Estero y la decaída de su campaña.