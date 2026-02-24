El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró que “no vamos a permitir que ingresen a robar desde el Conurbano” al presentar el Mapa del Delito 2025, donde informó una baja histórica de la criminalidad en territorio porteño.

Desde la mirada bonaerense, la frase no pasó inadvertida. El mandatario porteño vinculó parte de la problemática del delito con ingresos desde municipios del Gran Buenos Aires y remarcó que en la Ciudad “la ley se cumple y el orden es regla”.

Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad porteño, el delito cayó casi un 30% durante 2025. En categorías críticas como homicidios, robo de vehículos y robo con armas se alcanzaron los niveles más bajos desde que existen registros oficiales.

Se terminó la época en la que los derechos de los delincuentes pesaban más que los de las personas de bien.



Bajamos todos los delitos. Mínimos históricos en homicidios y robos.



— Jorge Macri (@jorgemacri) February 24, 2026

La cifra de robos fue la más baja de los últimos 25 años. El robo automotor se redujo a la mitad respecto de 2024 y cayó un 92% frente a su pico histórico en 2002.

“La verdadera diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad no está en un discurso: está en que la ley se cumple y que el orden es la regla”, sostuvo Macri. Y agregó: “No vamos a permitir que ingresen a robar desde el Conurbano. Acá la propiedad privada y la vida se respetan”.

Durante la conferencia también participaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

Más detenciones y presencia policial

En 2025 se registraron 36.512 detenciones, un 3% más que el año anterior. Además, el gobierno porteño informó la recuperación de casi 600 inmuebles ocupados ilegalmente, la liberación de 639 cuadras tomadas por venta ilegal y el desalojo de 18 mil manteros.

También se reforzó el combate contra los llamados “trapitos” en eventos masivos.

En paralelo, se incorporaron 2.500 nuevos efectivos y 500 vehículos para la Policía de la Ciudad. La red de videovigilancia superó las 17 mil cámaras y se instalaron 400 Puntos Seguros.

“El que roba en la Ciudad no la tiene gratis, lo vamos a ir a buscar”, enfatizó el jefe de Gobierno.

Qué es el Mapa del Delito

El Mapa del Delito es una herramienta oficial creada en 2017 tras la sanción de la ley 5.688, que instituyó el Sistema Integral de Seguridad Pública y dio origen a la Policía de la Ciudad. El informe 2025 es el noveno desde su implementación.