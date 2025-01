En medio de la ola de calor y las vacaciones, la política no da tregua. Este fin de semana en Trenque Lauquen aparecieron carteles que promocionan la candidatura de Mauricio Macri, ex presidente de la Nación. Estos letreros, que ya habían comenzado a circular en la Ciudad de Buenos Aires, llegaron ahora al interior bonaerense y Trenque Lauquen fue el punto clave para hacerlos visibles en la región. Según informó el medio regional Avanti Noticias, el cartel fue instalado en Ruta 5 y rotonda de acceso García Salinas.

Días atrás, la Ciudad de Buenos Aires amaneció con afiches del PRO y su tradicional color amarillo que impulsaban la candidatura de Macri para las elecciones legislativas de 2025. La posibilidad de que el ex mandatario se postule en esas elecciones comenzó a tomar fuerza luego de que Jorge Macri, jefe de gobierno porteño y primo del ex presidente, mencionara públicamente la opción.

Aunque en un principio se especulaba con que Macri se presentaría como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, la aparición de los carteles en el interior bonaerense abre la puerta a la posibilidad de que su candidatura sea por la Provincia. Cabe recordar que el PRO y La Libertad Avanza (LLA) aún no sellaron un acuerdo definitivo para las próximas elecciones legislativas y crecen las tensiones internas.



En ese marco, este domingo Jorge Macri marcó diferencias con Javier Milei luego de que el Presidente fustigó en el Foro de Davos a la ideología de género y calificó sus embates como una "injusticia brutal". En diálogo con Radio Mitre, el jefe de gobierno porteño sostuvo que "no es momento de instalar nuevas grietas". Además planteó que aún no es imprescindible cerrar una alianza con La Libertad Avanza: "Podemos enfrentar esta elección, cada uno preservando su identidad". Y cerró: “Sería muy bueno que Mauricio Macri sea candidato”.