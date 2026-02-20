El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y la intendenta Interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisaron el avance de las obras del nuevo pabellón pediátrico del Hospital Dr. Isidoro Iriarte, que beneficiará a más de 600 mil habitantes y forma parte del eje de Infraestructura del Cuidado.

En ese sentido, el Ministro Katopodis expresó: “Estuvimos recorriendo este gran hospital donde estamos avanzando con el nuevo Pabellón Pediátrico que va a sumar 26 habitaciones y 46 camas de internación”.

Y concluyó: “En la Provincia no frenamos la obra pública: la transformamos en más salud, más capacidad de respuesta y más tranquilidad para cada familia”.

Se trata de un nuevo edificio de dos pisos, con subsuelo y azotea, que estará vinculado al edificio ya existente por medio de rampas en planta alta y en planta baja, lo que permitirá su conexión con el ingreso principal al Hospital.

En total, se construirán 1.800 m², que incluyen un sector de internación pediátrica, con 26 habitaciones y 46 camas de internación, incorporando puestos de enfermería, área de terapia, office de alimentación, sala de curaciones y espacios de estar para familiares, además de un área de guardia con shockroom y acceso independiente, junto con consultorios externos para atención ambulatoria.

Asimismo, incluye la ejecución de áreas técnicas esenciales, tales como salas para gases medicinales y tableros eléctricos, cisterna, grupo electrógeno e instalaciones eléctricas principales en subsuelo, así como un sector específico para el personal de mantenimiento y limpieza con sanitarios y vestuarios, garantizando condiciones adecuadas para el funcionamiento integral del establecimiento y el óptimo desarrollo de las tareas asistenciales y operativas.

Actualmente se encuentran ejecutando tareas de albañilería en planta baja, el emplacado de tabiquería en suelo y el desarrollo integral de la instalación eléctrica general, junto con la colocación de conductos de aire acondicionado y la implementación de la instalación termomecánica con sus correspondientes ductos.

El Hospital Dr. Isidoro Iriarte constituye uno de los centros de salud de mayor demanda en el distrito de Quilmes y en la región sur del conurbano bonaerense. La incorporación de un área específica de internación pediátrica permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de atención infantil, mejorar la calidad asistencial y brindar espacios adecuados, seguros y confortables para pacientes y sus familias.

Los trabajos contribuyen a consolidar el sistema de salud pública regional, garantizando una atención más eficiente y especializada para la comunidad, especialmente los niños y niñas que requieran atención e internación pediátrica, junto con sus familias, quienes dispondrán de instalaciones modernas y espacios de acompañamiento adecuados.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos ha definido a la Infraestructura del Cuidado como uno de los cinco ejes de gestión en el marco de su Plan Estratégico de Infraestructura con obras y proyectos que garantizan el derecho a recibir y a brindar cuidados, igualar oportunidades y reducir las brechas de género, edad y territorio.