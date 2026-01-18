El gobierno nacional confirmó que formará parte de la misión ‘Artemis II’, de la NASA, para volver a la Luna tras el fin del Programa Apolo en 1972. Durante esa misión se desplegará el microsatélite argentino ATENEA donde participaron ingenieros y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La misión está programada para lanzarse el viernes 6 de febrero desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, con una ventana de lanzamiento que se extiende hasta fines de abril.

Será la primera expedición tripulada a la Luna en más de 50 años, en cuya primera etapa los astronautas no bajarán, sino que quedarán en vuelo por detrás, lo cual los ubicará a una distancia récord de 72.000 km de la Tierra, ya que nunca un ser humano estuvo tan lejos del planeta.

En ese contexto, la Oficina del Presidente Javier Milei difundió un comunicado donde destaca que “el desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”.

Al cruce de dicho comunicado, salió a responder a través de su cuenta de X, la senadora bonaerense Malena Galmarini.

“El Presidente-topo dice que gracias a su gestión horrorosa, Argentina fue seleccionada para la Misión Artemis II”, disparó, y luego destacó que tras una serie de gestiones durante el gobierno de Alberto Fernández “se produce la visita clave a la NASA, se inician el desarrollo técnico y los acuerdos políticos necesarios que posibilitan la adhesión a los Acuerdos de Artemis”. El expresidente suscribió la publicación de Galmarini.

Poniendo las cosas en orden. Así sucedieron las cosas más allá del relato siempre falso de los libertarios. https://t.co/aeZ1Cz2bxi — Alberto Fernández (@alferdez) January 17, 2026

Y agrega: “El proyecto “Atenea” fue financiado y desarrollado por TODAS instituciones públicas/estatales, desfinanciadas por este gobierno”, A su vez, apunta: “Por lo tanto, ni recortes de gastos innecesarios sociales y politológicos ni apoyo a la Ciencia y Tecnología. Puro AJUSTE CRUEL y colgarse del trabajo inmenso de otros: trabajadores del Estado Argentino que bien expresa el comunicado oficial, “demuestra el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas que mantiene la República Argentina”, a pesar de los destrozos del gobierno actual”.