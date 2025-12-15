Roberto Ramón Vázquez

Nació el 17 de febrero de 1972. Es abogado, orientado al derecho laboral, y docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Pertenece al Frente Renovador, partido que lidera Sergio Massa. Representó como asesor letrado a varios gremios y a los hijos de Hugo Moyano.

Fue asesor de la municipalidad de Ezeiza, durante la gestión de Alejandro Granados, y en septiembre de 2009 fue nombrado Delegado Regional de la Delegación Regional de Trabajo y Empleo en Almirante Brown, dependencia del Ministerio de Trabajo bonaerense que por entonces comandaba Oscar Cuartango. En dicho municipio, también se desempeñó como Subsecretario de Empleo y Trabajo municipal, durante la administración de Darío Giustozzi y Daniel Bolettieri, durante cuatro años, hasta que dio el salto a la política en el municipio de San Vicente.

Fue candidato a intendente de San Vicente en las elecciones 2015 en la lista de Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), donde quedó en tercer lugar. En las elecciones 2019, vuelve a medirse en las urnas como precandidato a intendente de San Vicente por el Frente de Todos, pero no logró superar la interna frente al candidato del PJ, Nicolás Mantegazza.

En diciembre de 2019 fue nombrado por el intendente electo Mantegazza como secretario de Producción, Empleo y Economía Local. Desde diciembre de 2023 pasa a ocupar el cargo de Secretario de Seguridad del municipio de San Vicente.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presenta como candidato a diputado por la Tercera sección electoral (décimo lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electo.