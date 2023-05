El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, respondió a las acusaciones del concejal del Frente de Todos, Bernardo Baccello, quien aseguró que la Provincia de Buenos Aires giró fondos para concretar mejoras en caminos rurales y a un año de haberlos recibidos, “el Municipio no arrojó ni una sola piedra". "El convenio se firmó en enero del 2022. El 6 de marzo del 2022 ya tenían los fondos disponibles, y a la fecha no se han utilizado", había dicho el edil.

Luego de las acusaciones, el alcalde de Juntos por el Cambio justificó la situación y explicó: "Hemos recibido el año pasado un fondo de $20.000.000, la mitad del monto de lo que costaban obras. Con el 100% de inflación, abrimos la licitación tres veces y quedó desierta porque no le convenía a la empresa licitar por ese precio. No obstante, hicimos todo lo posible y desde el municipio pudimos comprar la pieda pero no lo pudimos hacer por el 100% de inflación".

"Todos los intendentes le hemos manifestado al Gobernador (y, en este caso, al ministro) que esos fondos tienen que tener actualización. Porque, si no la tienen, cuando uno los recibe y abre la licitación, si no se presenta nadie, hay que abrir un nuevo proceso, pasan tres o cuatro meses y se va perdiendo el poder adquisitivo. El mismo Gobernador contó que hubo obras que la Provincia no pudo terminar por la inflación", agregó el alcalde.

"El concejal puede ir a la Municipalidad, puede ver las licitaciones que se hicieron y las rendiciones de cuentas que se hicieron con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, con quien nos llevamos muy bien, y reconoce la situación”, indicó Serenal al medio local La Posta. Y concluyó: "Este es un tema hablado con el gobernador, y él lo reconoce. Sabe que por más que haya dinero, si pasa el tiempo con tanta inflación nos quedamos sin hacer obras".