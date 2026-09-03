Un total de 178 talleres protegidos y 4.813 trabajadores con discapacidad forman parte actualmente de este esquema en la provincia de Buenos Aires. El dato fue expuesto en el Senado bonaerense durante una reunión en la que se discutieron distintos proyectos vinculados a discapacidad, inclusión laboral, género y violencia digital.

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La Comisión de Igualdad Real de Tratamiento y Oportunidades y Discapacidad recibió a Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, quien brindó detalles sobre el funcionamiento de los talleres protegidos y las condiciones de las personas que desarrollan allí sus actividades.

La exposición estuvo vinculada al proyecto de la senadora Nerina Neumann (UCR), que propone incorporar y modificar artículos de la Ley 10.592, que establece el Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas con Discapacidad.

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La iniciativa plantea establecer un régimen específico para los talleres protegidos, contemplar una compensación económica para sus trabajadores y otorgar asistencia económica a las instituciones para favorecer su desarrollo y la inserción laboral. El proyecto quedó en estudio.

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Cupo femenino en la construcción

La comisión también avanzó con el proyecto de la senadora María Fernanda Raverta (Fuerza Patria), que establece una cuota laboral femenina del 10% en el sector de la construcción.

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La iniciativa ya había sido presentada ante la comisión con la participación de la propia legisladora y de trabajadoras y delegadas de la UOCRA. En esta oportunidad, el proyecto fue aprobado por mayoría.

Violencia digital y “Ley Belén”

Otro de los proyectos que generó mayor intercambio fue el presentado por Laura Clark (Fuerza Patria), que propone incorporar el capítulo “Identidad digital de las personas” al Código de Faltas bonaerense.

La iniciativa, conocida como “Ley Belén Provincia de Buenos Aires”, busca incorporar como contravención distintas formas de violencia ejercidas mediante herramientas digitales y telemáticas.

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El proyecto fue desarrollado junto a Ley Olimpia Argentina y GENTIC y también fue aprobado por mayoría.

En tanto, quedó en estudio un proyecto de Juan Manuel Rico Zini (PRO) que propone incorporar el artículo 24 sexies a la Ley 10.592 para establecer progresivamente la instalación de señales peatonales sonoras, destinadas a facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual.

Por otra parte, se aprobó por unanimidad una iniciativa de Marcelo Leguizamón Brown (Hechos) que modifica la definición de persona con discapacidad contemplada en la Ley 10.592. El proyecto incorpora una perspectiva vinculada al ejercicio de derechos y a las barreras que pueden limitar la participación plena en la sociedad.

Mónica Macha.

Síndrome de Down y violencia de género

Durante la reunión también se analizaron distintos proyectos de declaración. Las iniciativas de Adrián Santarelli vinculadas al Día Mundial del Síndrome de Down, tanto para declarar su interés legislativo como su interés provincial, fueron aprobadas por unanimidad.

En tanto, un proyecto de Mónica Macha (Fuerza Patria) que expresa preocupación por el agravamiento de las situaciones de violencia por motivos de género y solicita la intervención del Estado nacional fue aprobado por mayoría.

Finalmente, la comisión resolvió archivar un pedido de informes presentado por Nerina Neumann referido a los talleres protegidos y al régimen de peculios de sus trabajadores.