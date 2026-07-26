Este fin de semana, en Los Toldos (partido de General Viamonte), pueblo natal de Eva Duarte se rindió homenaje en el museo que lleva su nombre. Allí se inauguró la muestra “EVITA una necesidad HOY”, del artista bonaerense Carlos Giusti.

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En tanto que este domingo, a las 20:25, hora de la muerte oficial de Evita, se realizará el tradicional encendido de la antorcha.

Por otro lado, en La Plata, hubo dos actos del peronismo. El monumento a Eva Perón en Plaza Moreno reunió durante el mismo fin de semana a los dos principales sectores del peronismo bonaerense, aunque nunca al mismo tiempo.

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El sábado, La Cámpora realizó una vigilia encabezada por Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural, bajo la consigna “Evita Eterna, Cristina Libre”. Las velas, las banderas y los discursos tuvieron un eje claro: la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y el reclamo por su situación judicial.

Asimismo, este domingo, el presidente del PJ bonaerense y gobernador Axel Kicillof encabezó en el mismo lugar un acto por el 74° aniversario del fallecimiento de Eva Perón, junto al intendente local, Julio Alak.

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Allí, Kicillof destacó que “hoy la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina se llenan de homenajes para mantener viva la memoria de Evita”. “Ella nos enseñó que detrás de cada necesidad hay un derecho y una obligación, por eso nuestro deber no es solo denunciar los problemas, sino brindar respuestas y soluciones concretas para nuestro pueblo”, agregó.

“Estamos atravesando una etapa muy oscura, en la que nos gobierna una ultraderecha que lastima a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad para garantizar la ganancia de unos pocos”, sostuvo el presidente del PJ bonaerense, y añadió: “Nos quieren llevar de nuevo a la época de la colonia, poniendo en riesgo nuestra soberanía: no podemos permitir que un presidente que se declara admirador de Margaret Thatcher busque entregar nuestras tierras y ofenda a un país hermano como Brasil, poniendo en peligro fuentes de trabajo e inversiones”.

Al respecto, Alak sostuvo: “Hoy evocamos la memoria de la abanderada de los humildes y de una líder indiscutible de la historia argentina, que representa el amor por los desposeídos y los trabajadores”. “Estamos convencidos de que nuestro país tendrá dentro de poco un gobierno nacional, popular y democrático que represente nuevamente su sencillez y sus valores”, señaló.

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Por último, Kicillof remarcó: “Emociona ver que las y los jóvenes siguen comprendiendo que no hay verdadera libertad si no hay justicia social y una mano solidaria para acompañar a quienes no llegan a fin de mes”. “El mejor homenaje que le podemos hacer a Evita es organizarnos, no arrodillarnos ante las potencias foráneas y ser más solidarios que nunca para construir una alternativa que le devuelva a este pueblo el futuro que se merece”, concluyó.

En Avellaneda, se convocó la tradicional marcha de antorchas, a partir de las 18:30 horas. Al frente de la misma estará la intendenta, Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi, ya lanzado a la carrera por la gobernación bonaerense. El lema es “Con Eva como bandera, derecho al futuro”.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, como titular de la Secretaría de las Mujeres del PJ bonaerense organiza un acto en su distrito bajo el lema “Evita eterna”. Allí no está prevista la presencia de Kicillof pero sí la de Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del Congreso del PJ provincial.

Las actividades incluyen una misa a las 19 en la Catedral de Moreno, además de una marcha de antorchas desde el Municipio para desembocar en un acto central a las 20.30 horas.