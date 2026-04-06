La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal por los millonarios créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y asesores de La Libertad Avanza.

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En diálogo con Radio Provincia AM1270, Frade cuestionó los montos: “Hay algunos de hasta $500 millones. ¿Estaban en situación de calle que pidieron un crédito hipotecario para una vivienda?”, se preguntó. Según la legisladora, “probablemente ese dinero es de pequeños ahorristas que no pueden acceder al crédito, como tampoco pueden las pymes”, y consideró que “la resolución que permitió a los funcionarios libertarios acceder a sumas millonarias tiene que ser investigada porque hay un abuso de autoridad claro”.

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En la denuncia, Frade solicitó informes sobre las carpetas crediticias de todos los beneficiados, incluyendo fechas de inicio y tiempos de otorgamiento, y pidió además “las actas de directorio para ver cómo se aprobaron esos créditos, si están dentro de los montos y, en caso de existir viviendas, qué viviendas son”.

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La Justicia debe investigar la denuncia formalizada, justamente para eso. https://t.co/8jrGN4hRd0 — Monica Frade (@MonicaFradeok) April 5, 2026

La diputada cuestionó la ética del gobierno actual: “No quiero ni mencionar la palabra ética porque la misma gente que denosta lo público y al Banco Nación se apropia de ese dinero: no tienen perdón alguno”. También apuntó contra la diputada Villaverde: “Tiene todas las bolillas, me repugna estar sentada en un recinto con esta mujer votando. ¿A qué persona con antecedentes penales le dan un crédito a 30 años para que se compre una vivienda, más teniendo en cuenta que vive en un country VIP?”.

Según registró el sitio Chequeado, al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos que van hasta $400 millones. La oposición pidió informes para determinar si hubo condiciones preferenciales o excepciones, mientras que los funcionarios y el banco sostienen que los préstamos fueron otorgados bajo líneas generales en UVA abiertas a cualquier ciudadano que califique.

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