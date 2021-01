Un abogado representante de una empresa distribuidora que tuvo un conflicto con Camioneros denunciará ante el Concejo Deliberante de San Nicolás al edil del Frente de Todos, Maximiliano Cabaleyro, quien además es delegado regional del sindicato y secretario general de la CGT San Pedro-Baradero.

El letrado Daniel Spiropulos es representante legal de la empresa Rey Distribución la cual tenía bloqueada la salida de camiones en la planta de San Pedro este viernes en el marco de un conflicto laboral con representantes del Sindicato que llegó al lugar para desarrollar una “asamblea” con los trabajadores en reclamo de mejoras en sus condiciones laborales.

Spiropulos recibió un mensaje insultante por parte del concejal, hijo del histórico dirigente sindical de Camioneros de la zona, Julio Cabaleyro, lo trató de "mísero abogado con chapa de San Pedro".

Además le dijo en un mensaje privado: "No sabía que usted se llamaba Moyano, por ahi le tengo que consultar a usted qué hacer o no. Con todo el respeto del mundo por qué no se va a la puta que lo parió". Y continuó: "Haga lo que tenga que hacer yo no soy un empleado tuyo". En otro fragmento dice: "No vaya a ser cosa que la empresa no tenga las condiciones de trabajo".

Según contó el abogado a Lanoticia1.com, "no hubo una noticia previa, lo único que sucedió antes (del bloqueo) fue la conversación con Cavaleyro", dijo, "y a la vista está lo que me contestó".

Al tratarse de un concejal de San Nicolás, Spiropulos adelantó que actuará "en derecho propio y voy a hacer una presentación en el Concejo Deliberante de San Nicolás denunciando este atropello en caracter personal", más allá de la denuncia penal por parte de la firma que recayó en la Fiscalía N° 7, de María del Valle Viviani, por el bloqueo a la planta. Cabe remarcar que en el lugar intervino la Policía para evitar conflictos entre ambas partes dado que la empresa continúa trabajando con sus empleados que pertenecen al gremio de Comercio, quienes fueron recriminados por continuar cumpliendo su tarea.

"Es un representante sindical que tiene que cumplir con las normas sindicales, pero de manera profesional no extorsiva. Están buscando el lugar para ejercer una presión y esto se tiene que terminar", aseveró.

Spiropulos dijo "la familia estaba muy temerosa" de avanzar en la denuncia penal por el bloqueo y destacó "el prestigio" de la firma en el mercado. "Esta firma está cansada de tantas imposiciones", dijo aunque adelantó que seguirán adelante con su trabajo.

Además el asesor legal contó que le llegó a la firma una citación de la secretaria de Trabajo, para que cumpla en 24 horas, "pidiendo de todo lo que se te ocurra" y dijo que se tratan de "herramientas de extorsión".

"Una cosa es el derecho a huelga y otra pararse adelante de un camión, es una actitud patotera e impune", subrayó. "Les dije a la famila: si nosotros no intentamos obtener una respuesta, el fracaso está garantizado, estamos expuestos a cualquier extorsión", señaló.

Y añadió: "Esta familia lo que quiere es trabajar, no quiere un conflicto, ¿qué gana con este conflicto?". "Vamos a saber de acá en adelante si tenemos instituciones que nos defienden. Hoy hay una causa penal y mañana una causa civil por daños y perjuicios", anticipó. "Si esta familia no tiene una respuesta, es que estamos solos y entonces sí vamos a tener que cerrar la empresa", concluyó.