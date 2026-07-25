Tras el respaldo brindado por el gobernador Axel Kicillof a la posibilidad de habilitar la re-reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, la vicegobernadora Verónica Magario se plegó al apoyo.

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En las últimas horas el mandatario provincial sostuvo durante una visita a General Alvear su respalado a las re-reelecciones de intendentes. “Me parece que en la provincia de Buenos Aires los sectores políticos, muchos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno”, afirmó.

En ese sentido, a través de una publicación en X, Magario señaló: “Kicillof propone algo de absoluta lógica: evitar que se excluya, en el momento de elegir, a los intendentes que más cercanía tienen con la gente. A las reelecciones indefinidas, en realidad, siempre las define el pueblo con su voto, que es soberano”, señaló

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Y agregó: “Quienes mejor conocen a los bonaerenses son los intendentes, porque están todos los días en sus barrios, escuchando, resolviendo problemas y dando respuestas. Por eso resulta difícil entender que quienes alguna vez gobernaron la Provincia hayan decidido limitar la posibilidad de que sea la propia gente la que elija si un intendente debe continuar o no. Una vez más, demuestran que nunca terminaron de comprender a la Provincia de Buenos Aires”.

Cabe remarcar que la Constitución bonaerense no contempla una nueva candidatura del gobernador y la ley electoral actual limita a dos mandatos consecutivos la permanencia de intendentes, concejales y legisladores en sus cargos.

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“Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos”, planteó Kicillof e indicó que “es un tema de la Legislatura”.