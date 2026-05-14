El intendente de Federico Achával recibió en Rosario, provincia de Santa Fe, dos reconocimientos por la gestión que lleva adelante en el municipio de Pilar. Las distinciones fueron otorgadas en el marco de un encuentro nacional organizado por la Red de Innovación Local, una organización enfocada en fortalecer políticas públicas y modernizar las administraciones locales.

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Los premios obtenidos por el distrito fueron los sellos de Ciudad Digital y Desarrollo Económico, en reconocimiento a distintas iniciativas impulsadas por la gestión municipal.

🏆 Achával fue premiado en Rosario por su gestión en Pilar



“Estamos muy contentos de que Pilar haya sido distinguida con los sellos de Ciudad Digital y Desarrollo Económico”, destacó el intendente de Pilar durante un encuentro nacional de la Red de Innovación Local.… pic.twitter.com/0tJMfLUy9g — LaNoticia1.com (@lanoticia1) May 14, 2026

“Participamos de un encuentro de la Red de Innovación Local (RIL), donde junto a cientos de intendentes de todo el país intercambiamos experiencias de gestión y miradas para los desafíos del futuro”, expresó Achával tras recibir las distinciones.

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Además, el jefe comunal destacó: “Estamos muy contentos de que Pilar haya sido distinguida con los sellos de Ciudad Digital y Desarrollo Económico”.

Durante la entrega de los reconocimientos, Achával estuvo acompañado por otros intendentes bonaerenses, entre ellos Gastón Granados y Nicolás Mantegazza.

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En ese sentido, el intendente de Pilar remarcó que continuarán trabajando “para incorporar herramientas que nos permitan innovar, mejorar la capacidad de respuesta y llevarle más soluciones a nuestros vecinos”.

Aprovechando su paso por Santa Fe, Achával también mantuvo reuniones con el intendente de Baradero, Esteban Sanzio y con el jefe comunal de General Lago, Esteban Ferri. Según indicaron, durante los encuentros dialogaron sobre la importancia de impulsar políticas articuladas entre municipios para fortalecer las gestiones locales y mejorar las respuestas a las demandas de los vecinos.