El diputado nacional de Juntos habló sobre el acuerdo con el FMI y brindó sus argumentos por los cuales votó a favor del proyecto impulsado por el gobierno de Alberto Fernández. El titular del bloque PRO fue uno de los 202 legisladores que acompañaron la iniciativa oficialista para la refinanciaión de la deuda con el organismo internacional.

"Acompañamos el acuerdo con el FMI por Argentina", dijo Ritondo quien sostuvo que, en particular, lo que no se acompañó fue "la suba de impuestos". El diputado nacional, oriundo del partido de Tigre, dijo que la decisión fue tomada para "evitar el default". "Eso es algo que no queremos, pero tampoco vamos a votar ajuste", manifestó.

Ritondo explocó que "lo hicimos por Argentina porque no queremos volver al 2001". Y concluyó:"Creemos que la oposición debe actuar con responsabilidad. Pero con responsabilidad también debe actuar el oficialismo. Y eso fue lo que falló Trabajamos mucho en tener una ley de consenso para acompañar de forma positiva al Gobierno".