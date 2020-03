En diálogo con LaNoticia1.com, el ex Secretario de Salud de la Nación durante la gestión Cambiemos aseguró que "al principio" el Gobierno de Alberto Fernández "no tomó real conciencia" del coronavirus pero que "ahora las cosas se encaminaron". Sostuvo que "ningún país está preparado para esta pandemia". Y llamó a estar "todos juntos" aunque confirmó: "Nadie me llamó para colaborar". También habló de su relación con Mauricio Macri tras su renuncia por la derogación del protocolo de aborto no punible.