El escándalo de la cripto $LIBRA, que Javier Milei promocionó y que terminó en una masiva estafa a inversores de todo el mundo, sigue generando impacto en el gobierno. Este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni evitó dar su habitual conferencia de prensa y solo reapareció este martes para defender lo ocurrido en la entrevista que Milei brindó a Jonatan Viale en TN.

El reportaje buscaba aclarar la participación del Presidente en la promoción de la cuestionada criptomoneda, pero un corte inesperado encendió la polémica. En un fragmento filtrado en redes, se ve cómo Santiago Caputo, asesor clave de Milei, interrumpe la nota para evitar posibles problemas legales.

El portavoz explicó la motivación detrás de la decisión de Caputo: “Santiago tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía generar confusión y decidió interrumpir la nota”. Sin embargo, aseguró que Milei no estuvo de acuerdo con la intervención: “De hecho, cuando terminó la nota, el Presidente le dijo: ‘Santiago, esto es innecesario’”.

Según Adorni, Caputo no suele estar presente en este tipo de entrevistas y por eso actuó sin conocer la dinámica habitual: “Él habitualmente no está en las notas, entonces tal vez no sabe que la dinámica es no cortar por ningún motivo. Se lo transmitimos después, pero bueno, en redes te suben el recorte y se arma el revuelo”.