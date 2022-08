Tras haber estado detenido, el diputado provincial del Frente de Todos, Adrián Grana, repudió la represión de la policía de la Ciudad contra seguidores de Cristina Kirchner frente al domicilio de la expresidenta en el barrio porteño de Recoleta, donde se registraron incidentes. .

En declaraciones a Radio Provincia, manifestó que, con la represión de anoche frente al domicilio de la Vicepresidenta, “el Gobierno porteño y la policía de Horacio Rodríguez Larreta mostraron una de las facetas del fusilamiento mediático y judicial que quieren hacer contra Cristina”.

El legislador fue uno de los detenidos en Juncal y Uruguay, donde se encontraron seguidores y detractores de la exmandataria. "Para detenerme deberían haberme encontrado cometiendo un delito in fraganti pero nada de eso pasó, por lo tanto me tuvieron que liberar", expresó.

El diputado aclaró que "bancamos a todo el que quiera movilizarse pero no aceptamos que nos quieran prescribir". El problema no es que me detengan sino la persecución al peronismo". Por último, resaltó que "cada vez que pase esto nosotros vamos a estar ahí defendiendo a Cristina".