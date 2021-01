La directora General de Cultura y Educación bonaerense aseguró que el retorno a las aulas "no está condicionada con la vacunación". No obstante, marcó que la Provincia comenzó el proceso de vacunación de trabajadores docentes y auxiliares de gestión privada y estatal que presenten factores de riesgo. Será una jornada de no más de cuatro horas, de grupos reducidos, con modalidad presencial y no presencial.