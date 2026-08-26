El Gobierno anunció este miércoles que utilizará fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para impulsar los créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

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La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una conferencia de prensa y contempla un programa de $2 billones, con el objetivo de que entre 17.000 y 18.000 familias puedan acceder a financiamiento para vivienda.

El mecanismo consiste en que el FGS, que actualmente realiza colocaciones a través de plazos fijos en bancos, extienda los plazos a uno y hasta cinco años mediante licitaciones transparentes. Según explicó Caputo, esto permitirá que las entidades financieras cuenten con recursos para acelerar el otorgamiento de créditos hipotecarios.

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“Lo que se va a estar haciendo es extender el plazo, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extenderlos a 1 año y 5 años y esto le va a permitir a los bancos acelerar fuertemente el nivel de créditos hipotecarios”, explicó el ministro.

Créditos para primera vivienda

Caputo aclaró que los préstamos estarán destinados exclusivamente a primera vivienda y podrán utilizarse para comprar, construir, ampliar o refaccionar una propiedad.

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Además, los bancos que participen del programa tendrán un límite en la tasa que podrán cobrar: no podrá superar el 7,5%, más la variación del UVA.

Durante la conferencia, el ministro presentó un ejemplo para graficar las condiciones del programa. Para una vivienda valuada en US$106.667, una familia debería acreditar ingresos por aproximadamente $3.460.391 y tendría una cuota inicial cercana a los $865.089.

En ese caso, el crédito tendría una tasa de UVA + 7% y un plazo de 25 años.

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El ejemplo expuesto por Caputo permite dimensionar los requisitos de acceso a la línea: los solicitantes deberán demostrar ingresos suficientes para afrontar la cuota inicial establecida por la entidad financiera.

Caputo: “Hay 0% de probabilidad de que vuelva el kirchnerismo”

Durante la misma conferencia de prensa, Caputo también realizó declaraciones de fuerte contenido político y aseguró que la principal preocupación que le transmiten las industrias es la reelección de Javier Milei.

“Hoy el riesgo que plantea la mayoría de las industrias es el electoral. Me junto todo el tiempo con las diferentes industrias. Cuando se les pregunta su mayor preocupación, su única preocupación es la reelección”, afirmó el ministro.

En ese sentido, apuntó directamente contra el kirchnerismo y sostuvo que existe “0% de probabilidad de que vuelva el kirchnerismo”.

“Es natural porque del otro lado hay evidencia empírica que sería volver al infierno y entiendo la preocupación. Más allá de que para mí hay 0% de probabilidad de que vuelva el kirchnerismo”, expresó.

Caputo también sostuvo que la economía argentina atraviesa un escenario positivo y cuestionó las críticas de la oposición. “La Argentina viene creciendo por encima de los niveles de la OCDE, el producto en niveles récord, el consumo en niveles récord, exportaciones también en niveles récord y no solo del agro y minería sino también de pymes”, afirmó.

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Caputo defendió el uso de los fondos de ANSES

El ministro también buscó llevar tranquilidad respecto del impacto que la medida tendrá sobre el patrimonio del FGS y aseguró que los fondos de ANSES no asumirán el riesgo crediticio de los beneficiarios.

“La función del FGS no es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, es el trabajo de los bancos”, sostuvo Caputo.

Según explicó, el organismo previsional simplemente provee liquidez a las entidades financieras, mientras que son los bancos los encargados de evaluar a los solicitantes y asumir el riesgo de los préstamos.

El uso de recursos del FGS de ANSES para impulsar el acceso a la vivienda tiene un antecedente durante el kirchnerismo. En 2012, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se lanzó el PRO.CRE.AR, un programa de créditos para la construcción de vivienda única familiar que contó con financiamiento vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

De acuerdo con un informe oficial del FGS correspondiente a 2015, citado por La Nación, el PRO.CRE.AR había recibido $37.548 millones del fondo durante la gestión de Cristina Kirchner y se convirtió en el principal proyecto de infraestructura financiado con esos recursos.

El antecedente, sin embargo, corresponde a un mecanismo diferente al anunciado ahora por Caputo: mientras el PRO.CRE.AR canalizaba recursos del FGS dentro de un programa específico de créditos para vivienda, la iniciativa actual busca extender los plazos de las colocaciones del FGS en bancos para que las entidades puedan ampliar el crédito hipotecario.

El anuncio se conoció en la previa de una jornada clave en el Congreso, donde el Gobierno buscará avanzar con otros proyectos económicos, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el denominado Inocencia Fiscal II.