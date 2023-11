El presidente Alberto Fernández criticó hoy la posibilidad de que Daniel Scioli continúe como embajador ante Brasil durante el Gobierno de Javier Milei y dijo que a "cualquiera que haya trabajado" en su administración, "le tiene que ser objetivamente imposible" hacerlo con el mandatario electo.

"No entiendo muy bien como se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al de Javier Milei del mismo modo. Y que no me vengan con que eso es representar a Argentina porque es falso. Son dos argentinas distintas", remarcó el jefe de Estado en declaraciones a Urbana Play.

“A cualquiera que haya trabajado en nuestro Gobierno, le tiene que ser objetivamente imposible trabajar con Milei”, dijo Alberto luego de la reunión en Brasilia que mantuvo Scioli con Diana Mondino -posible canciller de la administración que comenzará a partir del 10 de diciembre-.

En ese escenario, el embajador dijo estar dispuesto a pensar cómo puede "colaborar desde distintos lugares" con el gobierno electo. Y en declaraciones al canal A24, destacó que es un "hombre de Estado" que siempre va a "defender los intereses de los argentinos".

Sobre una posible continuidad al frente de la Embajada Argentina en Brasil, Scioli llamó a "respetar los tiempos constitucionales" y recalcó que el 10 de diciembre, el presidente electo Javier Milei, va a ser "quien informe su gobierno" y la "responsabilidad en las embajadas".