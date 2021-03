El presidente de la nación, Alberto Fernández, estuvo presente en el acto por el millón de vacunas aplicadas que alcanzó la Provincia de Buenos Aires. Desde la Universidad de Lanús adelantó que las personas de riesgo y esenciales estarán inmunizados para fines de abril.

“El propósito nuestro es que las personas de riesgo y esenciales pudieran estar vacunados el 31 de marzo. Creo que esa fecha se va a extender un mes. Si logramos concretar los acuerdos lo lograremos antes que abril termine”, afirmó Fernández.

El Presidente se acordó de la oposición: “El otro día leía un comentario de un opositor que hablaba de improvisación y lo que menos hay es eso. Hay un enorme esfuerzo en un mundo donde el acceso a la vacuna es muy complejo”

“Una cosa es hablar en Twitter y otra gobernar”, remató el mandatario nacional.

Si bien no confirmó que vayan a aplicar una sola dosis por escasez de vacunas se refirió al tema de manera indirecta: “La primera dosis ya da una cantidad de inmunidad muy importante a quien la recibe. No tenemos garantizado que no se contagie pero si le pasa va a sufrir mucho menos la enfermedad”, señaló.