La industria bonaerense perdió 30.748 puestos de trabajo registrados entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, una caída del 5,7%. En ese contexto, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) realizará este miércoles en Quilmes una jornada por el Día de la Industria, con empresarios y dirigentes sindicales.

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El encuentro tendrá como eje el panel “Producir en Argentina: competitividad, empresa y realidad”, donde se analizarán las dificultades que atraviesan las fábricas bonaerenses y las condiciones necesarias para sostener la producción y el empleo.

Uno de los principales reclamos del sector está relacionado con el ingreso de productos importados, que según plantean los industriales genera una competencia desigual para las empresas que producen en el país. A esa situación suman el pedido a la administración de Axel Kicillof para reducir la presión impositiva que soportan las empresas bonaerenses.

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La UIPBA está encabezada por Alejandro Gentile, empresario vinculado a Techint, quien viene planteando ante integrantes del Gobierno provincial la necesidad de revisar los tributos que afectan a la actividad industrial.

La industria perdió 18 mil puestos en un año

Los números difundidos por la entidad muestran que la caída se profundizó durante 2025. Entre el último trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, la industria bonaerense registró 18.222 puestos de trabajo menos, una reducción del 3,5%.

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Al cierre de ese período, el empleo industrial privado en la Provincia alcanzaba los 509.739 puestos registrados.

El retroceso no fue igual en todas las ramas de actividad. En la comparación interanual de fines de 2025, la única actividad del cuadro sectorial que aumentó su cantidad de trabajadores fue la fabricación de productos de petróleo.

Entre los sectores más afectados estuvieron la industria textil, que perdió 2.570 puestos; la fabricación de calzado y productos de cuero, con 2.150 empleos menos; y la producción de otros productos de metal, que registró una caída de 2.142 puestos.

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También se redujo el empleo en la fabricación de caucho y plástico, con 1.917 puestos menos, mientras que el sector de confecciones terminó el período con 937 trabajadores menos.

Empresarios y gremios buscan proteger el empleo

La situación también generó un acercamiento entre industriales y dirigentes sindicales. La CGT de la Provincia de Buenos Aires comparte la preocupación por el impacto de la caída de la actividad sobre las fuentes laborales y ya mantuvo contactos con representantes empresarios.

El encuentro de este miércoles en Quilmes se realizará en ese contexto, con empresarios y dirigentes sindicales que buscarán poner en común los problemas que atraviesa la industria bonaerense y discutir alternativas vinculadas con la competitividad, la producción y el empleo.