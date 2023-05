Este miércoles, la cartera a cargo de Nicolás Kreplak, advirtió que la Provincia entró en alerta luego de registrar un fuerte aumento en los casos de bronquiolitis, y pidió a la población “profundizar las medidas preventivas y tener al día los esquemas de vacunación”.

“Los registros explicitan que estamos ante la peor epidemia de bronquiolitis que haya existido en la provincia de Buenos Aires”, expresó el ministro en declaraciones radiales y le pidió a las familias que tengan bebés y niños menores a dos años que extremen los cuidados para evitar mayores contagios.

El funcionario explicó que el pico de casos de bronquiolitis se debe a que durante los dos años de pandemia, en los que los niños estuvieron encerrados en sus casas, no hubo circulación del virus, por lo que los menores no generaron los anticuerpos para enfrentar de manera leve la enfermedad.

En esta línea, la Directora Médica Ejecutiva del Hospital Garrahan, Patricia García Arrigoni, detalló que entre el 60% y el 70% de las infecciones respiratorias pediátricas que se consultan en los centros de salud del país, son por bronquiolitis.

En tanto que el director del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, Eduardo Pucci, señaló que durante la última semana han “aumentado exponencialmente los casos de bronquiolitis“.

Cabe destacar que esta semana, los profesionales de la Institución platense reclamaron al Gobernador por varias insuficiencias en el área de recursos humanos y destacaron que solo fueron cubiertos el 28% de los cupos disponibles para las residencias de pediatría.

Ante esta situación, Kreplak sostuvo que el nosocomio mencionado, no es más que un reflejo de una situación que atraviesa a todo el país en esta área, que también fue visto con preocupación por parte de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Sin embargo, el Hospital de Niños no es el único en el que los profesionales reclaman por las pésimas condiciones, tanto de los trabajadores como a la que se somenten los pacientes. En el Hospital del Niño de San Justo, los médicos permanecen en estado de Asamblea permanente y denuncian falta de insumos y más de 6 horas de cola por un turno.

Por último, el titular de la cartera de Salud bonaerense llamó a los padres a no llevar a los niños a las guardias si no es indispensable, y no mandarlos al colegio o espacios poblados de otros infantes si tienen síntomas respiratorios, para evitar la propagación de los contagios.