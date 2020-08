Por Ramiro Pablo Gómez

La Provincia y la Ciudad coinciden en que el territorio del área metropolitana bonaerense (AMBA) es un continuo geográfico, y por lo tanto, una única zona sanitaria de COVID-19. En la comuna de Larreta la actividad comercial es preponderante y en la Provincia, la industria, es su eje. La contradicción no reside en sus diferentes realidades macroeconómicas sino en considerar la “foto epidemiológica” tan distinta dentro de un área que se considera inseparable.

La Ciudad aseguró que lo peor pasó en Agosto

“El promedio de casos sigue siendo 1100 casos. Está estabilizado pero en un nivel alto. Por eso tenemos que seguir cuidándonos con mucha responsabilidad”, afirmó Larreta este viernes pasado.

Su comuna seguirá con aperturas paulatinas como la atención al aire libre en locales gastronómicos. Adelantó también la posibilidad de permitir celebraciones y encuentros religiosos. “En este momento tan difícil para todos somos cocientes de que es muy importante el acompañamiento espiritual”, expresó. Ante cada extensión de la cuarentana, la Ciudad, flexibiliza alguna actividad.

No hay tampoco en el discurso de Larreta ninguna alarma por el sistema sanitario. “Está en el 60 por ciento, también estable o incluso un poco más abajo”, afirmó el Jefe comunal.

La única frase dramática de su discurso podría ser la siguiente: “Solo vamos a poder mantener este plan integral gradual de puesta en marcha en tanto y en cuanto todos nos cuidemos y mantengamos estable el nivel de casos”.

El Ministro de Salud Porteño, Fernán Quirós, aseguró que “hemos pasado ya el peor momento, que fue a principios de agosto”. Sobre las aperturas señaló que "dado que la ciudadanía necesita un desandado paulatino y prudente, pero lo necesita, creemos que el camino es el que estamos andando”

No hay referencias a la situación nacional de expansión del virus, ni Provincial y el AMBA ni siquiera está mencionado en ningún pasaje de ambos discursos. Si la Ciudad y el Conurbano están unidos, sus declaraciones no lo mencionan.

Según cifras oficiales, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 94.331 casos y 2.290 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas, hubo 1.234 contagios y 29 víctimas fatales.

La Provincia afirmó que la situación del AMBA es “tremendamente frágil”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio una conferencia por la extensión de la cuarentena. En este caso, su discurso se contrapone casi por completo al de la Ciudad.

Es el primer anuncio de extensión donde ambos mandatarios no estan en el mismo espacio físico. Quizás sea una señal de la mayor distancia en sus concepciones sanitario políticas desde el comienzo de la pandemia.

Si el AMBA es un continuo urbano, las declaraciones de Ciudad y Provincia, describen realidades totalmente opuestas.

“Es una zona sanitaria única. La mitad de la gente que trabaja viene de la Provincia y es necesario coordinar. No se puede separar lo que es inseparable”, dijo el Gobernador en relación a la Ciudad.

Si bien remarcó que no se trata de una cuestión política ya que “el virus no vota”, aseguró que ante el mapa epidemiológico actual “no estamos de acuerdo y no podemos acompañar más aperturas". Esas palabras marcan un otro con el que estaría en desacuerdo, ese otro pueden ser las políticas de apertura personalizadas en la Ciudad.

“La situación epidemiológica del AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil”, aseguró Kicillof este lunes.

El Gobernador marcó que el virus se expandió por el país y por su Provincia, dato que es cierto. En ese sentido, su discurso amplia las fronteras de su jurisdicción y plantea un problema de “todos los argentinos”.

El territorio bonaerense totaliza 253.652 casos de COVID-19 con 5064 fallecidos. En el interior de la Provincia 1 de cada 250 tiene coronavirus, en el gran Buenos Aires 1 cada 60 y en CABA, 1 cada 30.

¿Ya pasó lo peor en la Ciudad?

La única manera de entender que en la Ciudad pasó lo peor en agosto es hacer una lectura a modo de isla separado del resto de Buenos Aires pero dado que tienen lazos económicos, sociales y culturales cotidianos con el conurbano bonaerense es poco probable, por no decir imposible, que la comuna de Larreta logre una recuperación al margen de lo que pase en la Provincia.