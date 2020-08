El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio una conferencia en el marco de la nueva extensión de la cuarentena. Explicó que la situación epidemiológica “está peor” y aclaró “no podemos acompañar más aperturas”. Resaltó que el AMBA es una zona sanitaria única y no se trata de cuestión política ya que el virus “no vota sino que contagia”.

“No estamos de acuerdo y no podemos acompañar más aperturas. Lo que podemos hacer es tratar de estabilizar, No podemos perder en cinco días lo que logramos en cinco meses”, afirmó el Gobernador.

Estuvo acompañado de intendentes oficialistas y opositores para mostrar que el problema del virus trasciende los signos políticos. Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Néstor Grindetti (Lanús), Mayra Mendoza (Quilmes), Julio Garro (La Plata) y Juan Zabaleta (Hurlingham).

Además contó con la presencia de la Dra. Elisa Estenssoro (Jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata) para darles “voz” a los trabajadores de la salud que batallan una pandemia cada vez más compleja.

“Que cuenten su mirada sobre la situación que no todos ven, no todos conocen, que algunos no quieren ver y otros lamentablemente quieren ocultar”, expresó Kicillof la necesidad de escuchar a los trabajadores de la salud.

Sobre la situación de la Provincia, detalló el avance del virus en el interior. “Está empezando a golpear muy fuerte el interior. Se duplicaron los casos”. En números el interior 1 cada 250 tiene coronavirus, en el gran Buenos Aires 1 cada 60 y en CABA, 1 cada 30.

Insistió en no politizar la situación de pandemia. “Es una zona sanitaria única. La mitad de la gente que trabaja viene de la Provincia y es necesario coordinar. No se puede separar lo que es inseparable”, dijo en relación a la Ciudad.

“La situación epidemiológica del AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil”, insistió “Este no es un año electoral, es un año de pandemia. No es momento de politizar”.

“Hay que seguir resistiendo”, cerró el Gobernador.