En medio de la seguidilla de amenazas en escuelas, la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, planteó que el abordaje debe ser integral y centrado en la educación y el diálogo, descartando medidas de corte punitivo.

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“Esto requiere todos los cuidados, todas las precauciones que tienen que ver con la protección de la vida, pero también tomarlo como una oportunidad para intervenir”, sostuvo. Y agregó: “A veces algo tan aparentemente trivial como un desafío de TikTok no es dimensionado por los chicos en relación con el sufrimiento que produce”.

En ese sentido, advirtió sobre la naturalización de estas situaciones: “Muchos dicen ‘era una broma’, pero es una broma que produce dolor en otros, que produce miedo”, y remarcó la necesidad de un trabajo educativo que permita “reconocer ese daño, que pueda haber alguna reparación y un pedido de disculpas”.

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La funcionaria también puso el foco en el rol de los adultos frente al mundo digital: “Los adultos tenemos una cierta ajenidad, una distancia con el mundo social en el que los chicos viven”, explicó. Y agregó: “Creo que lo que hay que hacer es conversar con los chicos, pedir que nos cuenten en qué están y alertarlos sobre las cosas que están ocurriendo”.

En ese marco, sostuvo que la escuela debe incorporar estas problemáticas: “Las redes están en la vida de los chicos, aunque en la escuela no haya un solo celular. Entonces la escuela necesita tomar esto como parte de la educación que tiene que proporcionar”.

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En contraste, en la Ciudad de Buenos Aires la gestión de Jorge Macri avanzó con un esquema que combina prevención y respuesta judicial frente a este tipo de episodios. Allí se activaron protocolos específicos de actuación en las escuelas, se realizaron denuncias formales ante la Justicia por las amenazas detectadas y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a las fuerzas de seguridad en los casos concretos.

Además, desde el gobierno porteño se remarcó que estos hechos no deben ser tomados como bromas, sino como situaciones que pueden constituir un delito, lo que derivó en investigaciones y operativos cuando se identificaron responsables.

En ese marco, desde la Provincia marcaron una diferencia en el enfoque. La ministra sostuvo que el abordaje debe darse desde lo educativo y no desde una lógica sancionatoria: “La escuela tiene que seguir siendo una institución educativa”, planteó, al remarcar que el eje está puesto en la prevención, el diálogo y el acompañamiento.

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Más allá de esa diferencia, Terigi insistió en la importancia del vínculo con los estudiantes: “Los chicos lo que dicen es ‘queremos que nos escuchen’ y de lo que se trata es de sentarse a conversar”.

En diálogo con C5N, también se refirió a la situación de muchas familias: “Muchas familias están teniendo dificultades para compartir tiempo de calidad con sus hijos, porque corren de un trabajo al otro o por la cantidad de preocupaciones que tienen”, señaló.

En relación a las medidas concretas, aclaró que desde la Provincia no se impulsan propuestas como controles generalizados: “Nosotros no estamos diciendo que los chicos tengan que ir con una mochila transparente a la escuela”. Y diferenció: “Otra cosa es cuando hay una orden judicial, que tiene que ser cumplida”.

Además, advirtió sobre la gravedad de las amenazas incluso cuando no hay armas reales: “Aunque vos estés exhibiendo un arma de juguete, estás haciendo un acto de amenaza que pone en riesgo la seguridad del otro y le produce miedo”.

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Por último, confirmó que el Gobierno bonaerense convocará a una reunión interministerial para abordar la situación junto a otras áreas, incluida Salud, y subrayó el eje de la salud mental: “Es una preocupación que nosotros tenemos que desarrollar, intensificar y sostener”.

En ese contexto, destacó también el rol de los estudiantes: “Los centros de estudiantes han comenzado a hacer campañas para advertir la gravedad de estos hechos. Es una movida muy esperanzadora”, concluyó.

Desde LANOTICIA1.COM se intentó durante toda la semana establecer contacto con autoridades de la cartera educativa bonaerense para conocer detalles sobre la situación y eventuales medidas, pero hasta el momento no se obtuvieron respuestas oficiales.