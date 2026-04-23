La imagen se repite en cada vez más escuelas bonaerenses: alumnos que ingresan con carpetas en la mano, útiles dentro de bolsas y mochilas que ya no están permitidas. Detrás de esa escena, hay una preocupación creciente por las amenazas de tiroteos que en los últimos días se multiplicaron y encendieron alarmas en toda la comunidad educativa.

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Un móvil televisivo mostró de cerca esa realidad en el Instituto Inmaculada Concepción de Villa Domínico. Allí, como en otros establecimientos del conurbano, las autoridades decidieron prohibir el ingreso con mochilas como medida preventiva. Los estudiantes entran con lo mínimo indispensable, mientras padres y docentes intentan adaptarse a una rutina completamente alterada.

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La situación ya dejó de ser solo educativa para convertirse en un tema de seguridad. Aunque en muchos casos las amenazas resultaron falsas, el impacto es concreto: miedo en los chicos, incertidumbre en las familias y cambios visibles en la vida escolar.

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En la puerta de los colegios, las opiniones reflejan ese clima. Algunos padres respaldan las medidas, aunque con dudas. “Hay que prevenir”, resumió uno de ellos. Otros apuntan a un problema más profundo: el uso de redes sociales y la dificultad para controlar lo que circula entre los jóvenes. “No podés controlar todo, es un problema general”, reconoció otro.

El rol de las familias y el foco en las redes

Frente a este escenario, muchas escuelas comenzaron a exigir una mayor participación de los padres: reuniones más frecuentes, seguimiento y diálogo constante con los chicos.

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El foco está puesto en lo que pasa fuera del aula. Las redes sociales, los mensajes entre estudiantes y las amenazas que circulan en grupos son señalados como uno de los principales factores. Incluso, el temor ya alcanza a chicos de primaria, que empiezan a entender lo que pasa y manifiestan miedo de ir al colegio.

“Hay que hablar mucho con ellos”, coincidió otra madre. El mensaje se repite: el diálogo en casa aparece como una de las pocas herramientas frente a un problema complejo.

Mientras tanto, las escuelas buscan sostener las clases sin interrupciones, pero bajo nuevas reglas. Mochilas prohibidas, controles más estrictos y familias más involucradas forman parte de una postal que ya se instaló en distintos puntos de la Provincia.