Juan Andreotti recibió al estudiante Joaquín Herrera Hinojosa en el Palacio Municipal, donde le entregó una placa en reconocimiento a la medalla de Bronce que obtuvo representando al país en la Olimpíada Internacional de Química (ICHO 2024) que se realizó en Arabia Saudita.

"Joaquín nos representó como sanfernandinos y principalmente como argentinos en la Olimpíada obteniendo la medalla de Bronce. Para nuestra ciudad es un orgullo, y por eso nos encontrarnos con él para felicitarlo, agradecerle por el esfuerzo que hizo para llegar adonde llegó y por representarnos, y que hoy todo el mundo y los sanfernandinos lo conozcan”, dijo el Jefe Comunal.



“Realmente, el esfuerzo debemos valorarlo y que sea un contagio para el resto, así que agradecemos nuevamente a Joaquín y le deseamos muchísima suerte en lo que viene; simplemente, por llevar el nombre de nuestra ciudad a lo más alto”, añadió Andreotti.

Por su parte, Joaquín Herrera, alumno de la Escuela Técnica Raggio, comentó: “La competencia estuvo muy buena, fueron 9 días en los que viajamos, llegamos, hicimos excursiones y obviamente rendimos los exámenes que fueron muy difíciles, pero pude defenderme y conseguir la medalla de Bronce. Cuando volví, en el aeropuerto me esperaban profesores y mi familia; y cuando llegué a San Fernando los vecinos me saludaron muy cálidamente. El Municipio me entregó una placa y un reloj para mirar durante las pruebas. Si hay alguien interesado en la Química, es muy conveniente que se anote en Olimpíadas para ver si les gusta y tal vez puedan llegar más lejos. Para mi esto era un pasatiempo que fue escalando, y la verdad que nunca imaginé llegar hasta acá”.