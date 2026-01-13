Anestesiólogos: un conflicto por deudas y cambio de convenio podría extenderse a toda la Provincia
Un conflicto entre anestesiólogos y el gobierno bonaerense obligó a reprogramar cirugías en hospitales públicos de La Plata y la región. La falta de acuerdo por honorarios y demoras en los pagos afecta la atención normal y solo se mantienen las intervenciones de urgencia.
Lo que sucede en los hospitales públicos de diferentes, con la reprogramación de las cirugías que estaban previstas, podría cobrar una trascendencia inesperada si el conflicto se generaliza en todo el ámbito bonaerense.
Se trata de una discusión que viene manteniéndose en las últimas semanas entre anestesiólogos y el Gobierno de la Provincia. El problema surge por los atrasos en los pagos de honorarios profesionales, que se adeudan desde septiembre del año pasado.
Otro punto, quizás el mayor de todos, es la intención gubernamental de cambiar el convenio. Los anestesiólogos expresaron que tampoco se firmó un nuevo convenio para actualizar los valores de sus servicios.
En estos días las cirugías se están reprogramando o postergando. Solo se están concretando las urgencias y aquellas consideradas prioritarias, como las oncológicas y las pediátricas.
Esto implica una mayor demora para conseguir turno y, una acumulación de cirugías, implicaría un colapso del sistema en el futuro.
Por el momento, La Plata, Ensenada, Berisso, San Miguel del Monte y Lobos, son algunos casos para puntualizar.
A pesar de las negociaciones, desde el sector de anestesiólogos se informa que aún no han existido avances. Dentro de lo que propone el Gobierno, se incluye una rebaja de los honorarios y la baja de algunas cláusulas, que los profesionales médicos no están dispuestos a aceptar.
Mientras tanto, “el conflicto está a un paso de extenderse a toda la provincia”, confiaron a LANOTICIA1.COM.
