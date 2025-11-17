Aubasa, la empresa pública concesionaria de la autopista Buenos Aires - La Plata y el corredor atlántico, convocó a una licitación para contratar un sistema de peajes electrónicos conocido como Free Flow, un método de cobro de peajes que no requiere que los vehículos se detengan.

El proceso gradual de eliminación de los peajes físicos en rutas comenzará en 2026 La novedad se conoció a través de una licitación pública lanzada por la empresa, para incorporar el sistema en cuatro puntos de tres rutas.

El estreno alcanzará, según el pliego, a tres rutas. Por un lado, en las estaciones Las Heras y San Vicente de la Ruta 6, en un total de 8 vías; asimismo se incorporarán cuatro vías en el peaje de Mar Chiquita, y, por último, cinco vías en el peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires - La Plata, en sentido descendente.

La apertura de sobres será el 18 de diciembre en las oficinas comerciales de Aubasa en Caba.

La Licitación Pública 14/2025 tiene por objeto la provisión, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y soporte técnico, junto con el correspondiente procesamiento de un sistema de peaje electrónico sin barreras por el plazo inicial de 24 meses.

La medida permitirá que en lugar de cabinas o barreras, se utilicen lectoras automáticas con cámaras que identifican el vehículo y registran el paso.

Una vez implementado el nuevo sistema, los conductores que circulen por estos peajes deberán contar con el sistema de TelePase, que consta de un pegatina que cuenta con un código que es detectado por las lectoras al pasar por los arcos que serán instalados. En caso de no contar con el TelePase y pasar por allí, se estará cometiendo una infracción, por lo que se emitirá la correspondiente multa.

“La modernidad no excluye la mano de obra”

En el marco de una conferencia dada este lunes en La Plata, el presidente de Aubasa, José Arteaga, fue consultado sobre el proyecto, donde aseguró que la decisión se tomó “en el marco del plan estratégico y de reconversión laboral que viene llevando adelante la empresa, como parte de la modernización” de las rutas concesionadas por la empresa.

Arteaga sostuvo que la iniciativa busca “mejorar la accesibilidad y el flujo vehicular”, ya que el Free Flow evita las congestiones que muchas veces se generan con las barreras físicas.

En ese sentido, Arteaga aclaró que “la Provincia ha definido que la modernidad no excluye la mano de obra, por el contrario, Aubasa viene llevando adelante con el gremio un importante proceso de capacitación y modernización que nos permita en estos dos años esta intervención tecnológica sin dejar a nadie afuera”.