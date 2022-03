El gobernador Axel Kicillof se refirió a la actitud de los diputados opositores en la apertura de las Sesiones Ordinarias e indicó que fue "un bochorno levantarse así, no tengo memoria de que esto pasara".

"Yo estuve como Diputado, la verdad es que ahí se decían un montón de cosas ofensivas, pero por respeto institucional, nunca nos retiramos. Me parece que fue algo orquestado porque se supo después que estaba preparado y estaban esperando la ocasión", dijo el mandatario desde Mar del Plata antes de una reunión con empresarios e intendentes.

De este modo, el gobernador subrayó en declaraciones a Radio Provincia que "lamentable ya pasó, que dejaron al gobierno nacional sin presupuesto y que ahora ni siquiera pudieron escuchar un discurso porque se levantaron por la mención del Presidente sobre una causa penal por el tema de endeudamiento del Fondo Monetario, donde estaría involucrado Macri".

"Tiene que resolverlo la Justicia, como lo dijo Alberto, con imparcialidad, sin intromisiones, sin armado de causas, sin espionaje, pero no es para aprender a nadie, que se investigue", añadió.

Al respecto, los bloques del PRO de diputados y senadores, justificaron su acción en el recinto ante "injustificables acusaciones y difamaciones contra la gestión del expresidente Mauricio Macri". "El relato mentiroso y sesgado aobre la deuda pública en Argentina que desconoce la deuda que heredó el expresidente Macri de las administraciones kirchneristas y las generadas por esta gestión insulta la inteligencia de los argentinos y la investidura de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación", señalaron en un comunicado.

Kicillof, no obstante, destacó en la Legislatura bonaerense que la oposición acompañó las leyes de presupuesto y agradeció "a todos los legisladores". "Es un presupuesto bueno para la provincia y por eso lo han acompañado", remarcó.

"De esta manera, vamos a estar haciendo mañana la apertura. Cada uno tiene posiciones políticas, es lógico que sin ofender cada uno diga lo que piensa: nosotros no tenemos mayoría en los medios de comunicación sino todo lo contrario, los diarios de mayor circulación como Clarín, La Nación, Infobae son opositores al gobierno. Ahí no sólo pueden hablar libremente, sino que también coinciden con la línea editorial, y uno la acepta, y le podrá gustarle o no, pero no hay por qué revelarse a eso", concluyó.