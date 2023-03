Este viernes, el Concejo Deliberante de Berisso abrió su periodo de sesiones ordinarias. En su discurso inaugural, el intendente, Fabián Cagliardi, repasó la gestión de estos tres años y confirmó que irá por un nuevo mandato en la ciudad.

El comunicado despertó críticas en la oposición que lo acusó por la demora en la ejecución de las obras y la baja recaudación municipal. En esa línea, los ediles también ironizaron sobre la ausencia de anuncios en la alocución del mandatario local.

En tanto que Cagliardi manifestó que "efectuamos un repaso de lo que hicimos y lo que estamos haciendo para consolidar el crecimiento y continuar construyendo unidos el Berisso que nos merecemos".

La concejal de Juntos, Mariana Astorga, en diálogo con 0221.com.ar espetó que "Cagliardi vive en otro mundo porque cuando dice que le estamos facilitando la vida al vecino, es un desastre: tenemos serios problemas con el agua, apagones de luz, obras paradas hace meses, un índice de inseguridad altísimo y falta de trabajo genuino".

Mientras que su compañero de bancada, Pablo Swar, señaló que "Cagliardi volvió a mentir como viene haciendo el comienzo de su mandato" y agregó que "habló de las obras y muchas no se terminaron o se hicieron mal. Fue un circo para su séquito, para que lo aplaudan y aplaudan al intendente de Ensenada, Mario Secco".

Por su parte, el alcalde saludó especialmente a su par en Ensenada y agradeció su presencia y la de "autoridades provinciales, integrantes de instituciones y entidades gremiales y a los más de 1000 militantes y vecinos que nos acompañaron".

Fuego amigo

Desde el Frente Renovador, Agustín Celi, consideró que “es preocupante que no haya obras municipales: la Municipalidad de Berisso tiene tan desordenada la economía que no puede tener una recaudación que permita llevar adelante obras con nuestra propia plata".

Y en esta línea, agregó que "hoy Berisso tiene la recaudación más baja de la historia y sigue cayendo, peor pese a eso el intendente no habló de la economía local".

Incluso, la concejala peronista, Vanesa Queyffer criticó a Cagliardi: "Me sorprendió que no hiciera ningún anuncio de obras para el futuro. Habló de las obras que se hicieron en el arranque de la gestión y de otras que están paradas”.

"Lo lamento desde ese lugar porque acompaño el proyecto nacional pero acá no lo podemos ver reflejado por una cuestión de la administración municipal. No me encontré con ningún anuncio y la verdad es que el discurso dejó mucho gusto a poco", aseguró Queyffer.

Cabe destacar que la edil ocupó la presidencia del Concejo Deliberante hasta el 2021, cuando renunció a ese cargo por diferencias con Cagliardi. Además, en la carrera electoral, la edil ya lanzó su pre candidatura para competirle al actual mandatario en una futura PASO.