El intentente de San Nicolás, Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante minutos antes de las ocho de la mañana.

Allí repasó logros de su gestión pero también lanzó críticas a la gestión de Axel Kicillof. "Al gobernador le pedimos que nos de seguridad, y si no puede resolver el problema que nos deje hacerlo a nosotros. Queremos educación de calidad, las aulas para docentes y alumnos, y no para militantes ni para Baradel (Roberto, titular SUTEBA). Si por algún motivo el gobierno provincial no puedo o no quiere resolver los grandes problemas que debe resolver porque son su responsabilidad, acá estamos dispuestos a asumir ese compromiso", dijo Passaglia.

Además manifestó su deseo de que "a partir del año próximo nuestro crecimiento esté acompañado de mejores decisiones a nivel nacional y nivel provincial".

Por último le recordó a los vecinos que son los que tienen "la responsabilidad de revertir la mala situación en que está la provincia y nuestro país".

Terminada la apertura de sesiones ordinarias, convocaron a una sesión extraordinaria para el viernes para cortar el convenio entre IOMA y el Municipio, informó el periodista Guillermo Puliti.