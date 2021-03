“Somos un proyecto político que tiene una manera de pensar, que tiene una manera de sentir, que tiene una ideología que plantea políticas públicas pensando en cada uno de nuestros vecinos. Porque realmente creemos que la política está llamada a ser una herramienta de transformación social pensada y fundamentalmente con una mirada humana puesta sobre el otro. Eso es trabajo, eso es coherencia política, eso es plantear proyecto de gestión y de Gobierno y decirle al pueblo de Pilar que vinimos acá para reconocer derechos, para transformar, para levantar a Pilar y para levantarlo entre todos y todas", sostuvo Federico Áchaval en su alocución.

Además, se refirió a la lucha contra la pandemia: "Nos tocó atravesar un año muy difícil, pero tenemos una forma clara de sentir, pensar y decidir, que es la de reconocer derechos y pensar en el prójimo. Eso marcó el rumbo del 2020 y marcará el del 2021. Nos tocó hacerle frente al coronavirus y lejos de achicarnos inauguramos un hospital en Derqui, abrimos 3 centros de testeo e inauguramos 4 salas de atención primaria. En definitiva, no dudamos en garantizar el derecho a la salud. Lejos de achicarnos ante la adversidad tomamos el enorme desafío de poner el sistema de salud de pie, y lo hicimos de una manera urgente, inmediata, sin perder un minuto y siendo absolutamente conscientes de que era necesario garantizar el acceso a la salud".

Por otro lado, le apuntó a la oposición: "No toda la oposición en el distrito de Pilar ha sido igual", aclaró. Y añadió: "Hay muchos que durante este año, con diferencias ideologías, con diferencias políticas, con diferentes llamados y acompañamiento, nos han ayudado a pelear frente al covid 19. Les quiero decir muchísimas gracias". No obstante, disparó: "Y a los sembradores de odio, a los que fomentan la mentira déjenme decirles que se les puede mentir a pocos durante mucho tiempo, a muchos durante poco tiempo, pero el pueblo no es tonto y sabe, y a cada uno de sus odios y sus mentiras, nosotros les vamos a responder con la fuerza del amor, con trabajo, con compromiso y ampliando derechos que es en definitiva lo que más les molesta".

Por último, se refirió al desarrollo industrial de Pilar: "Vinimos acá para reconocer derechos, para transformar, para levantar a Pilar y para levantarlo entre todos y todas. Por eso cuando las cadenas del desánimo dicen que en los municipios peronistas se ausentan las inversiones del sector privado los invito a ver lo que pasa en Pilar, que tiene un sector industrial que está creciendo y que es punta en el distrito, que nosotros tenemos la mirada de reconocer nuestro distrito como un distrito industrial que da la posibilidad de generar trabajo, que el trabajo es dignidad y por eso esas decisiones las vemos todos los días, aquello que antes se fabricaba fuera hoy se fabrica en la Argentina y son nuevas fuentes de trabajo".