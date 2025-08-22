La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto al diputado nacional Máximo Kirchner y el candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, inauguraron el Polideportivo “Diego Armando Maradona”, ubicado en el barrio Kolynos de Quilmes Oeste.

El espacio fue construido íntegramente con fondos municipales, a través de una planificación encabezada por Cecilia Soler, candidata a primera concejala.

Mendoza recordó que en 2019 Quilmes contaba con un solo polideportivo, y que ahora ya suman tres, con el compromiso de finalizar su gestión entregando otros cinco. "Para nosotros, los quilmeños y quilmeñas no son números de un presupuesto, sino familias que merecen lugares para el deporte, el encuentro y la recreación", sostuvo la jefa comunal.

El edificio cuenta con una cancha cubierta multideporte (fútbol 5, básquet, vóley, handball), además de un edificio de apoyo de dos plantas con vestuarios, oficinas administrativas, SUM, enfermería, buffet, sala de máquinas, tribunas y recepción. Completa el entorno un playón de acceso, mobiliario urbano, iluminación y parquización.

En su discurso, Máximo Kirchner resaltó la importancia de destacar las gestiones exitosas en el Conurbano: “Muchos se han olvidado de aquellos que están a 10 o 15 kilómetros de la Ciudad... pero cuando salen bien, ningún medio viene a mostrar que hay un polideportivo nuevo para las hijas y los hijos del pueblo”.

Por su parte, Jorge Taiana valoró la obra como resultado del esfuerzo colectivo: “Es difícil hacerla con un gobierno nacional que ha prohibido la obra pública. Esto muestra una voluntad política de no dejar a nadie atrás… Los chicos y chicas que están acá son los que más van a disfrutar este polideportivo”.

El acto contó con la presencia de funcionarios municipales, candidatos, instituciones y numerosos vecinos, evidenciando la apuesta por consolidar espacios públicos de calidad como parte de un proyecto ciudadano y local.