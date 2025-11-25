El tren Sarmiento volvió a arrancar la semana con un panorama crítico: demoras de hasta 20 minutos, andenes colapsados, empujones para subir a los vagones y pasajeros que llevan horas esperando. En medio del caos, un usuario lanzó un grito desesperado desde una formación: “Van a empezar los disturbios, arreglen esto. Es una tortura”. La reacción de la gente fue inmediata: aplausos y bronca contenida.

La situación se agravó temprano, cuando el servicio quedó interrumpido tras el accidente en Floresta, donde una persona fue atropellada en el paso peatonal de Emilio Lamarca. Aunque la circulación se restableció cerca de las 7.00, el recorrido hacia Capital Federal seguía lejos de la normalidad.

"Van a empezar los disturbios, arreglen esto. Es una tortura", advirtió un pasajero que pudo subir a uno de los vagonres y pidió desesperado que arranquen la unidad, antes de que haya violencia en la estación. La reacción de todos fue contundente. pic.twitter.com/MtTqH68GKq — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 25, 2025

En Morón, una de las estaciones más cargadas de la línea, madres con bebés y chicos que iban al colegio no pudieron subir y tuvieron que esperar una formación vacía que salió desde Castelar para descomprimir. “Salí a las 5.00 de la mañana y todavía estoy acá”, contó una mujer al canal de noticias TN, frustrada por la falta de avances.

La postal se repitió en Ramos Mejía, Haedo, Ciudadela y otros puntos del Oeste: puertas que no cerraban por la cantidad de gente, pasajeros apretados contra el borde del andén y varios que decidieron dejar pasar dos o tres trenes porque era imposible entrar. Personal policial terminó asistiendo a una mujer y sus dos hijos, que tuvieron que dejar pasar cuatro formaciones antes de poder viajar.

Entre el malestar general, una joven denunció que le robaron el celular dentro de un vagón. Bajó a pedir ayuda y volvió a intentar subir, esta vez resguardando su mochila, pero la cantidad de gente no se lo permitió.

A las demoras habituales se suman los trabajos de mantenimiento en Liniers, que según las cuentas oficiales del Sarmiento generan demoras adicionales. “Todos los días igual. Entro a las 12.00 y salgo a las 9.00 de mi casa”, relató otra pasajera, resignada.