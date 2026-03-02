El gendarme Nahuel Gallo volvió al país en la madrugada de este lunes luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela y protagonizó una escena cargada de emoción en el aeropuerto de Ezeiza, donde lo esperaban su esposa, su hijo y otros familiares.

Gallo arribó en un avión privado vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que participó del operativo para concretar su regreso. Tras aterrizar pasadas las 4.40, fue recibido por su mujer, María Alexandra Gómez, su pequeño hijo, su mamá y sus hermanos.

También estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandro Monteoliva; la exministra y actual senadora Patricia Bullrich; el canciller Pablo Quirno y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

El momento más conmovedor fue el reencuentro con su hijo de tres años. “Papá, el avión”, le dijo el nene apenas lo vio. Gallo lo alzó en brazos y no lo soltó. “Lo primero fueron gestos, abrazos y lágrimas”, relataron desde su entorno.

Así fue el reencuentro de Nahuel Gallo con su hijo Víctor y su esposa. pic.twitter.com/dkUeICiQQH — Seir Contreras (@SeirContreras) March 2, 2026

El gendarme había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela para visitar a su familia. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de participar en supuestas acciones conspirativas. Durante meses, su paradero fue incierto hasta que se confirmó que estaba alojado en el penal El Rodeo I.

Esta tarde se produjo un hecho de profundo significado Institucional: la liberación del Cabo Primero Nahuel Gallo, privado de su libertad en Venezuela desde diciembre 2024.



Desde la Gendarmería, reafirmamos nuestro compromiso con cada miembro de la Institución. pic.twitter.com/fipwS13THC — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) March 2, 2026

Tras su liberación, Gallo regresó al país con la camiseta de la Selección Argentina y fue sometido a un chequeo médico apenas bajó del avión. Su caso había generado reclamos diplomáticos y una fuerte campaña pública por su liberación.

El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 1, 2026

“Lo importante es que vuelva a estar con nosotros”, expresó el presidente Javier Milei al referirse al regreso del gendarme.

Después de más de un año detenido, Nahuel Gallo volvió a casa. Y el abrazo con su hijo fue la imagen que resumió todo.