Video: así fue el reencuentro de Nahuel Gallo con su familia tras su liberación en Venezuela y su regreso a la Argentina
Después de 448 días detenido en Venezuela, el gendarme regresó al país en un vuelo de la AFA y protagonizó una emotiva escena en Ezeiza junto a su esposa y su hijo.
El gendarme Nahuel Gallo volvió al país en la madrugada de este lunes luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela y protagonizó una escena cargada de emoción en el aeropuerto de Ezeiza, donde lo esperaban su esposa, su hijo y otros familiares.
Gallo arribó en un avión privado vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que participó del operativo para concretar su regreso. Tras aterrizar pasadas las 4.40, fue recibido por su mujer, María Alexandra Gómez, su pequeño hijo, su mamá y sus hermanos.
También estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandro Monteoliva; la exministra y actual senadora Patricia Bullrich; el canciller Pablo Quirno y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.
El momento más conmovedor fue el reencuentro con su hijo de tres años. “Papá, el avión”, le dijo el nene apenas lo vio. Gallo lo alzó en brazos y no lo soltó. “Lo primero fueron gestos, abrazos y lágrimas”, relataron desde su entorno.
El gendarme había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela para visitar a su familia. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de participar en supuestas acciones conspirativas. Durante meses, su paradero fue incierto hasta que se confirmó que estaba alojado en el penal El Rodeo I.
Tras su liberación, Gallo regresó al país con la camiseta de la Selección Argentina y fue sometido a un chequeo médico apenas bajó del avión. Su caso había generado reclamos diplomáticos y una fuerte campaña pública por su liberación.
“Lo importante es que vuelva a estar con nosotros”, expresó el presidente Javier Milei al referirse al regreso del gendarme.
Después de más de un año detenido, Nahuel Gallo volvió a casa. Y el abrazo con su hijo fue la imagen que resumió todo.
