Los cruces entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires por la atención sanitaria a extranjeros sumaron un nuevo capítulo. Luego de las críticas del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, a la decisión del gobierno porteño de cobrar ciertas prácticas médicas a personas sin DNI argentino, referentes del PRO salieron en bloque a respaldar al jefe de Gobierno Jorge Macri y respondieron con dureza al funcionario de Axel Kicillof.

Kreplak, titular de la cartera sanitaria provincial, cuestionó públicamente la medida impulsada por la Ciudad y acusó a Jorge Macri de actuar con “mezquindad”, al priorizar la atención de los porteños y establecer el cobro a extranjeros para prácticas médicas no urgentes. Sus declaraciones generaron una rápida reacción política desde el PRO.

Una de las primeras respuestas llegó de la diputada nacional Silvia Lospennato, quien le reprochó al ministro bonaerense poner el foco en la Ciudad en lugar de resolver los problemas estructurales del sistema de salud provincial. En ese sentido, señaló que “si el gobernador Axel Kicillof necesita ayuda para gestionar la salud de los bonaerenses, que lo diga”, y le pidió a Kreplak que “haga bien su trabajo”.

En la misma línea se expresó el diputado porteño Wald Wolff, quien defendió el modelo de gestión sanitaria de la Ciudad y cuestionó la administración bonaerense. Desde sus redes sociales, enumeró indicadores de gestión y le reclamó al ministro provincial que “copie” algunas políticas en lugar de criticar.

Ministro: si el gobernador Kicillof necesita que el PRO de la Ciudad le mande un buen equipo para gestionar la salud de los bonaerenses que nos avise, caso contrario Ud. haga bien su trabajo y no pretenda que Jorge Macri le resuelva sus problemas.



— Silvia Lospennato (@slospennato) January 29, 2026

También se sumó el legislador porteño Sergio Siciliano, quien sostuvo que el sistema de salud de la Ciudad “atiende una demanda nacional sin recibir financiamiento proporcional” y calificó como “populismo sanitario” la idea de prometer cobertura ilimitada con recursos limitados, una crítica directa a la gestión de la Provincia.

Mientras se multiplicaban las respuestas a Kreplak, Jorge Macri evitó confrontar de manera directa y optó por compartir en sus redes sociales los mensajes de respaldo de los dirigentes del PRO.

La medida cuestionada por el ministro bonaerense no es nueva. El gobierno porteño la formalizó en marzo del año pasado mediante una resolución firmada por el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, que establece el cobro a personas extranjeras sin DNI argentino para prácticas médicas programadas, como resonancias, tomografías, cirugías e internaciones.

Desde la Ciudad aclararon que la normativa no se aplica a emergencias ni urgencias, y que ninguna persona será privada de atención en situaciones críticas. Sin embargo, el debate volvió a instalarse con fuerza a partir de los cuestionamientos del funcionario bonaerense y dejó expuesta, una vez más, la tensión política entre la administración porteña y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de salud pública.