La justicia federal de Bahía Blanca realizó una serie de allanamientos para dar con los responsables del atentado al director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña. En uno de los procedimientos un hombre salió alterado y agredió a un camarógrafo.

Uno de los allanamientos fue en un estudio de abogacía a cargo de Romina Buamscha. En medio del procedimiento donde se secuestraron, al menos, teléfonos celulares y material informático, el esposo de la abogada salió a los gritos:

"País de peronchos...", expresó el sujeto según reprodujo el medio local La Nueva. Luego se produjo un incidente que terminó con la detención del hombre tras agredir a un camarógrafo.

Otros allanamientos

El operativo bajo las órdenes de la titular del Juzgado Federal N° 2, Gabriela Marrón, se extendió por Bahía Blanca, Tornquist y Carmen de Patagones aunque no trascendieron las direcciones allanadas.

El objetivo es dar con los responsables de la agresión al domicilio del director de la Región Sanitaria I. Un explosivo casero explotó en la puerta de su domicilio acompañado de un panfleto que se oponía al pase sanitario.

Además, la comuna bahiense registró otros atentados. Uno de los más severos fue a un local del La Cámpora con un artefacto explosivo que rompió la mampostería y causó daños en los comercios aledaños. No hubo heridos y hasta el momento no dieron con los responsables.