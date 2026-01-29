En los próximos cinco años habrá más de 510 mil alumnos menos en el nivel primario en la provincia de Buenos Aires mientras que para el país la caída será del 27% equivalente a 1,2 millones de estudiantes menos que en 2023, según un informe reciente de Argentinos por la Educación.

La caída está asociada al fuerte descenso de la natalidad y no solo reducirá la matrícula, sino que transformará de lleno el tamaño de las aulas y la organización escolar.

Los datos surgen del informe “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado” publicado por el Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Martín De Simone, María Sol Alzú y Martín Nistal.

El documento se basa en las proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población del Ministerio del Interior y de los datos de matrícula, secciones y cargos docentes del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación.

En Argentina, la tasa de natalidad (número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes) viene descendiendo desde 2014, según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud. Para 2023 (último dato disponible), el número de nacidos vivos registrados en el país alcanza un valor de 460.902, un 48% menos en relación con el año 2000.

La provincia de Buenos Aires liderará la reducción de la matrícula en términos absolutos, con 510.433 alumnos menos (-30,5%). Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 92.540 alumnos menos (-34%); y Santa Fe, con 87.770 menos (-24,5%). En términos relativos, las mayores contracciones se proyectan en Tierra del Fuego (-36,1%), Santa Cruz (-34,9%) y CABA (-34%).

El estudio de Argentinos por la Educación también proyecta una reducción en la cantidad de grupos numerosos de estudiantes en las aulas. Si se mantiene constante la cantidad de cursos registrada en 2023, la proporción con 25 a 29 alumnos descenderá del 29,4% al 3,5%, y aquellas con 30 o más alumnos pasarán del 14,1% al 0,4%.

Además, el informe estima que, si se mantuvieran constantes los ratios actuales, en 2030 se requerirían 50.043 cursos menos y reasignar 71.250 cargos docentes a nivel nacional.

“Apuntamos a la reorganización de tareas docentes. Creemos que hay que sacarle el mayor provecho posible a una situación que excede la educación, que es que están naciendo menos chicos”, sostuvo Martín Nistal, coordinador de investigación de Argentinos por la Educación y coautor del informe, en diálogo con Chequeado.

Martín De Simone, especialista en educación del Banco Mundial y coautor del informe, explicó: “La caída de la tasa de natalidad en Argentina puede tener múltiples efectos tanto negativos como positivos. En el sistema educativo, sin embargo, se abre una oportunidad: sin aumentar el gasto total, es posible destinar más recursos por estudiante. La evidencia muestra que, si esos recursos se orientan a intervenciones basadas en evidencia, los niveles de aprendizaje pueden mejorar de manera considerable”.

Y agregó: “El riesgo es que la inercia institucional y objetivos que no ponen el aprendizaje en el centro hagan que esta ventana de oportunidad se desperdicie”.