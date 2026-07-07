El Gobierno nacional oficializó una corrección en los cuadros tarifarios de Edenor luego de detectar que una categoría de usuarios estaba abonando la energía con valores subsidiados que, según la empresa, habían sido aplicados por error. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 233/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE).

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De acuerdo con lo informado por el organismo, la rectificación alcanza a las tarifas que rigen desde el 1° de junio y modifica los valores correspondientes al sistema de medición autoadministrada de la categoría General.

Según argumentaron desde Edenor a la agencia NA, al momento de elaborar los cuadros tarifarios se utilizaron por error los precios estacionales de energía y potencia correspondientes a usuarios con subsidio, cuando para ese segmento debían aplicarse los valores plenos de mercado.

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El ENREGE calificó la situación como un "error material" y explicó que la corrección se realizó en el marco de la normativa administrativa que permite rectificar errores de cálculo sin modificar el contenido de la decisión original.

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Cómo quedan las nuevas tarifas

Tras la rectificación, los valores por unidad de energía (expresados en pesos por kWh) para la categoría General quedan establecidos de la siguiente manera:

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Segmento G1: de $176,194 a $252,091 .

de a . Segmento G2: de $193,444 a $269,343 .

de a . Segmento G3: de $182,648 a $258,544 .

de a . Segmento G4: de $180,029 a $255,926.

Con este cambio, los usuarios alcanzados por la medida dejarán de pagar con los valores subsidiados que, según la empresa, se habían aplicado por error y pasarán a abonar el precio pleno de la energía.

Qué pasa con el resto de las tarifas

Más allá de esta corrección puntual, el Gobierno mantuvo el esquema de actualización mensual de las tarifas eléctricas. En ese marco, el aumento para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue del 1,5% en junio y se aplicará otro 1,5% durante julio.

En cuanto a los usuarios residenciales alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), en junio se otorgó una bonificación extraordinaria del 11,97% sobre el consumo base de hasta 300 kWh mensuales, mientras que para julio el descuento fue elevado al 16,59%.

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Según explicó el Gobierno, esos porcentajes fueron incrementados para amortiguar el impacto de las facturas durante los meses de mayor consumo eléctrico por las bajas temperaturas.