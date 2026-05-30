Viajar en colectivo en la provincia de Buenos Aires será más caro a partir del próximo domingo 1° de junio. El Gobierno bonaerense aplicará un nuevo aumento del 4,8% en las tarifas de las líneas provinciales y municipales, lo que llevará al boleto mínimo por encima de los $1.000 por primera vez.

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La actualización forma parte del esquema de incrementos mensuales que viene aplicándose desde el año pasado y se suma a las subas adicionales del 10% que ya se habían implementado previamente.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto para recorridos de entre 0 y 3 kilómetros pasará de $969,06 a $1.015,61. De esta manera, el viaje más corto en las líneas bajo jurisdicción provincial superará la barrera de los mil pesos.

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Las nuevas tarifas quedarán establecidas de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $1.015,61.

De 3 a 6 kilómetros: $1.142,55.

De 6 a 12 kilómetros: $1.269,50.

De 12 a 27 kilómetros: $1.523,40.

Más de 27 kilómetros: $1.791,02.

El aumento alcanza a las líneas de colectivos provinciales y municipales que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en distintos distritos bonaerenses.

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Mientras tanto, los colectivos de jurisdicción nacional continuarán con un esquema diferente de actualización. Esas líneas habían aumentado el pasado 18 de mayo, cuando el boleto mínimo pasó a costar $714. El próximo ajuste para esos servicios llegará el 15 de junio, con una suba del 2%, que elevará la tarifa mínima a $728,28.

Además, el Gobierno nacional mantiene previsto un cronograma de aumentos para los trenes metropolitanos, con incrementos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

De esta manera, junio comenzará con un nuevo golpe al bolsillo para miles de usuarios bonaerenses que utilizan el transporte público a diario para trasladarse al trabajo, estudiar o realizar trámites.