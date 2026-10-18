La implementación de este sistema de peaje inteligente marca un hito en el plan de modernización vial que lleva adelante la empresa AUBASA. El nuevo pórtico, ubicado estratégicamente en el tramo de Dock Sud con sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa el primer dispositivo de este tipo en toda la traza de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

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Esta estructura metálica elevada integra cámaras de alta resolución y sensores de última generación, diseñados para capturar la patente de los rodados y detectar el dispositivo TelePASE en pleno movimiento.

El objetivo central de esta iniciativa es eliminar de forma progresiva las cabinas de peaje tradicionales, reemplazando el cobro manual por un esquema cien por ciento automatizado. De esta manera, se busca agilizar el tránsito y reducir los tiempos de espera para los miles de usuarios que circulan diariamente por esta vía. Para aquellos conductores que ya cuentan con el dispositivo TelePASE, el proceso es transparente: el sistema registra el paso de manera instantánea al cruzar por debajo del pórtico, debitando el importe correspondiente sin necesidad de que el automovilista reduzca su velocidad habitual.

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Por otro lado, la empresa informó que los conductores que aún no posean el dispositivo deberán gestionar el pago de la pasada a través de los canales digitales oficiales habilitados por AUBASA. Es fundamental realizar este procedimiento con posterioridad al cruce para evitar la generación de infracciones de tránsito. La portación del TelePASE es obligatoria para transitar por la traza, consolidándose como el único medio de pago válido en los puntos sin barreras que ya operan en Gutiérrez, en el kilómetro 31, y en el acceso a Villa Elisa, a la altura del kilómetro 41.

En paralelo a esta modernización, AUBASA implementó un estricto esquema de sanciones para penalizar la evasión del pago en toda la Autopista Buenos Aires–La Plata y en las rutas del Corredor Atlántico. A partir del 15 de septiembre, quienes no abonen el peaje podrán enfrentar multas que oscilan entre las 100 y las 300 Unidades Fijas (UF), alcanzando montos de hasta 684.300 pesos. Esta medida surge de un convenio suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Vialidad, facultando a la empresa para constatar infracciones.

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Para garantizar el cumplimiento de la normativa, el sistema de cámaras registra automáticamente la fecha, hora, lugar y la imagen del vehículo infractor. No obstante, el titular registral dispondrá de un plazo de 30 días corridos para regularizar su situación mediante el portal de pagos de AUBASA. Si el usuario no abona los peajes adeudados ni se adhiere al sistema TelePASE en ese periodo, el acta será remitida a la autoridad competente para la emisión de la multa. Con este despliegue, la empresa busca promover una movilidad más segura y proteger la infraestructura vial.